Водії можуть самостійно перевірити справжність водійського посвідчення, свідоцтва про реєстрацію автомобіля та протоколу обов'язкового технічного контролю онлайн. Для цього не потрібно передавати копії документів або персональні дані стороннім сервісам. Про це нагадали у сервісних центрах МВС.

Як перевірити водійське посвідчення

На сайті Головного сервісного центру МВС можна перевірити чинність українського посвідчення водія.

Сервіс показує основну інформацію про документ, зокрема:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

дату видачі;

відкриті категорії;

статус посвідчення — чинне, недійсне або анульоване.

Як перевірити свідоцтво про реєстрацію авто

Окремий сервіс дозволяє перевірити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Така перевірка може бути корисною, зокрема, під час купівлі вживаного автомобіля, оформлення угоди або у разі іншої необхідності перевірити реєстраційні документи.

Як перевірити протокол ОТК

Достовірність протоколу технічного контролю також можна перевірити онлайн.

Для пошуку можна використати:

номерний знак автомобіля;

номер протоколу ОТК;

VIN-код.

Це дозволяє перевірити наявність та чинність документа без звернення до сторонніх осіб.

Як правильно вводити дані

Щоб державний сервіс коректно знайшов документ, необхідно правильно заповнювати поля.

ГСЦ МВС рекомендує:

використовувати українські літери;

серію та номер документа вводити великими літерами;

дату зазначати у форматі РРРР-ММ-ДД.

Помилки під час введення можуть призвести до того, що документ не буде знайдений або система покаже некоректний результат.

Що робити зі старими документами

Посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію, видані до 2013 року, можуть не відображатися в електронних базах, Кабінеті водія або застосунку Дія. У такому випадку водіям рекомендують звернутися до сервісного центру МВС та оновити документи.

Після видачі нового документа інформація в реєстрі оновлюється, після чого посвідчення водія або свідоцтво про реєстрацію має з'явитися в Кабінеті водія та Дії.

Варто пам’ятати, що старі посвідчення водія – довічні. Всі сучасні пластмасові “права” тимчасові і мають термін придатності 5 або 10 років залежно від відкритих категорій. Тож у більшості випадків такий обмін не має сенсу.