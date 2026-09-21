Как выглядит австралийская Toyota RAV4 с массивным "кенгурятником": фото

Toyota RAV4 остается прежде всего семейным кроссовером, который используется для ежедневных поездок и путешествий. В то же время в Австралии автомобилям, эксплуатируемым за пределами крупных городов, часто приходится сталкиваться с другими условиями.

В частности, столкновение с кенгуру является одной из опасностей при движении по сельским дорогам. Именно для таких условий поставщик австралийского внедорожного оборудования TUFF предлагает защитные конструкции для передней части RAV4, сообщает Carscoops.

Наиболее заметным среди них является TUFF Alloy Aerostyle Bullbar. Конструкция закрывает значительную часть переднего бампера, а трубчатые элементы проходят вокруг фар и радиаторной решетки. По дизайну такая конструкция больше напоминает оборудование для больших пикапов и внедорожников, чем аксессуары для популярного городского кроссовера.

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Bullbar совместим с системами безопасности

По данным TUFF Australia, Aerostyle Bullbar не влияет на заводскую гарантию и совместим с системами безопасности автомобиля. Заявленная совместимость включает в себя штатные датчики ADAS и подушки безопасности. Защитная конструкция также имеет крепежные точки для дополнительного оборудования.

На него можно установить светодиодные прожекторы, лебедку и антенну радиостанции. Для обработки поверхности доступно несколько вариантов. В частности черное порошковое покрытие, полированный сплав, оттенок античного серебра или индивидуальный цвет.

Есть и более компактный вариант

Aerostyle Bullbar разработана для комплектаций GX и GXL нового поколения Toyota RAV4. В то же время, TUFF Australia предлагает защитные дуги и для предыдущих поколений модели, начиная с 2005 года. Покупателям, которым не нужна столь массивная конструкция, доступны более компактные легкосплавные защитные дуги для передней части автомобиля. Они меньше изменяют облик RAV4, но и обеспечивают другой уровень защиты.

Защитные дуги популярны в Австралии