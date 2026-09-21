Як виглядає австралійська Toyota RAV4 з масивним "кенгурятником": фото

Toyota RAV4 залишається передусім сімейним кросовером, який використовують для щоденних поїздок та подорожей. Водночас в Австралії автомобілям, які експлуатуються за межами великих міст, часто доводиться стикатися з іншими умовами.

Зокрема, зіткнення з кенгуру є однією з небезпек під час руху сільськими дорогами. Саме для таких умов австралійський постачальник позашляхового обладнання TUFF пропонує захисні конструкції для передньої частини RAV4, пише Carscoops.

Найбільш помітною серед них є TUFF Alloy Aerostyle Bullbar. Конструкція закриває значну частину переднього бампера, а трубчасті елементи проходять навколо фар та решітки радіатора. За дизайном така конструкція більше нагадує обладнання для великих пікапів та позашляховиків, ніж аксесуар для популярного міського кросовера.

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Bullbar сумісний із системами безпеки

За даними TUFF Australia, Aerostyle Bullbar не впливає на заводську гарантію та сумісний із системами безпеки автомобіля. Заявлена сумісність включає штатні датчики ADAS та подушки безпеки. Захисна конструкція також має точки кріплення для додаткового обладнання.

На неї можна встановити світлодіодні прожектори, лебідку та антену радіостанції. Для обробки поверхні доступні кілька варіантів. Зокрема, чорне порошкове покриття, полірований сплав, відтінок античного срібла або індивідуальний колір.

Є й компактніший варіант

Aerostyle Bullbar розроблений для комплектацій GX та GXL нового покоління Toyota RAV4. Водночас TUFF Australia пропонує захисні дуги і для попередніх поколінь моделі, починаючи з 2005 року. Покупцям, яким не потрібна настільки масивна конструкція, доступні компактніші легкосплавні захисні дуги для передньої частини автомобіля. Вони менше змінюють зовнішність RAV4, але й забезпечують інший рівень захисту.

Захисні дуги популярні в Австралії