Какие 10 новых моделей готовит BMW для водителей в 2027 году

Как сообщает издание Motor1, Беспрецедентная продуктовая атака охватит практически всю линейку бренда. Компания уже несколько лет уверенно обходит Mercedes-Benz по продажам, поэтому останавливаться на достигнутом немцы не собираются.

Новая эра компактных электрокаров

Роль доступного электромобиля марки вскоре возьмет на себя совершенно новый хэтчбек i1. Вместо того чтобы делить платформу с бензиновыми версиями, он получит специальную архитектуру и классический задний привод.

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Ренедр BMW i1 от Motor1

Похожая судьба ждет и малейший кроссовер бренда. Если бензиновый X1 просто получит плановый рестайлинг, его электрический брат iX1 переедет на новую платформу Neue Klasse, что существенно увеличит запас хода и скорость зарядки.

А купевидным X2 и iX2 повезло меньше, ведь они останутся на старой базе и ограничатся лишь косметическими изменениями. Эксперты предполагают, что бухгалтеры компании просто не увидели смысла вкладывать миллионы в модель, которая продается значительно хуже классического кроссовера.

Электрические монстры от подразделения M

Настоящей революцией станет появление первой полноценной электрической M3, которая дебютирует с четырьмя моторами и мощностью около 800 лошадиных сил. Чтобы водители не скучали по реву двигателя, инженеры добавят систему имитации переключения передач и искусственный звук выхлопа.

Эту же безумную силовую установку получат и заряженные кроссоверы X3 M и X4 M. Интересно, что бензиновых версий этих моделей больше не будет, поэтому фанатам скорости придется привыкать к зарядным станциям.

"Новые материалы обеспечивают такую же прочность, но генерируют на 40 процентов меньше выбросов при производстве",– представители компании, комментируя отказ от карбона в пользу композитов из натуральных волокон в новых спортивных кроссоверах.

Обновление флагманов и роскошь Alpina

Популярная 5 Series переживет самый масштабный фейслифтинг за свою 54-летнюю историю. Главные изменения произойдут в салоне: баварцы окончательно откажутся от фирменной шайбы iDrive, заменив ее огромным сенсорным экраном и проекцией на все лобовое стекло.

Флагманский внедорожник X7 сменит поколение и впервые получит полностью электрическую версию iX7. Автомобиль сохранит двухэтажную оптику и огромные ноздри радиаторной решетки, а внутри сможет похвастаться автоматическими дверями и гигантским экраном для задних пассажиров.

Для самых взыскательных клиентов готовят роскошный седан под брендом Alpina, который должен составить конкуренцию Mercedes-Maybach. Автомобиль получит фирменные 20-спицевые диски, эксклюзивные цвета и уникальный V8 под капотом.

Что еще готовят баварцы

BMW также активно тестирует свой первый электрический универсал на базе 3 Series. Модель i3 Touring сможет проезжать более 900 км на одном заряде и будет поддерживать сверхскоростные терминалы мощностью до 400 кВт.