Які 10 нових моделей готує BMW для водіїв у 2027 році

Як повідомляє видання Motor1, безпрецедентна продуктова атака охопить практично всю лінійку бренду. Компанія вже кілька років поспіль впевнено обходить Mercedes-Benz за продажами, тому зупинятися на досягнутому німці не збираються.

Нова ера компактних електрокарів

Роль найдоступнішого електромобіля марки незабаром візьме на себе абсолютно новий хетчбек i1. Замість того, щоб ділити платформу з бензиновими версіями, він отримає спеціальну архітектуру та класичний задній привід.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Ренедр BMW i1 від Motor1

Схожа доля чекає і на найменший кросовер бренду. Якщо бензиновий X1 просто отримає плановий рестайлінг, то його електричний брат iX1 переїде на нову платформу Neue Klasse, що суттєво збільшить запас ходу та швидкість зарядки.

А от купеподібним X2 та iX2 пощастило менше, адже вони залишаться на старій базі й обмежаться лише косметичними змінами. Експерти припускають, що бухгалтери компанії просто не побачили сенсу вкладати мільйони у модель, яка продається значно гірше за класичний кросовер.

Електричні монстри від підрозділу M

Справжньою революцією стане поява першої повноцінної електричної M3, яка дебютує з чотирма моторами та потужністю близько 800 кінських сил. Щоб водії не сумували за ревом двигуна, інженери додадуть систему імітації перемикання передач та штучний звук вихлопу.

Цю ж божевільну силову установку отримають і заряджені кросовери X3 M та X4 M. Цікаво, що бензинових версій цих моделей більше не буде, тому фанатам швидкості доведеться звикати до зарядних станцій.

"Нові матеріали забезпечують таку ж міцність, але генерують на 40 відсотків менше викидів під час виробництва", – представники компанії, коментуючи відмову від карбону на користь композитів із натуральних волокон у нових спортивних кросоверах.

Оновлення флагманів та розкіш від Alpina

Популярна 5 Series переживе наймасштабніший фейсліфтинг за свою 54-річну історію. Головні зміни відбудуться в салоні: баварці остаточно відмовляться від фірмової шайби iDrive, замінивши її на величезний сенсорний екран та проєкцію на все лобове скло.

Флагманський позашляховик X7 змінить покоління і вперше отримає повністю електричну версію iX7. Автомобіль збереже двоповерхову оптику та величезні ніздрі решітки радіатора, а всередині зможе похизуватися автоматичними дверима та гігантським екраном для задніх пасажирів.

Для найвибагливіших клієнтів готують розкішний седан під брендом Alpina, який має скласти конкуренцію Mercedes-Maybach. Автомобіль отримає фірмові 20-спицеві диски, ексклюзивні кольори та унікальний V8 під капотом.

Що ще готують баварці

Нагадаємо, BMW також активно тестує свій перший електричний універсал на базі 3 Series. Модель i3 Touring зможе проїжджати понад 900 кілометрів на одному заряді та підтримуватиме надшвидкісні термінали потужністю до 400 кВт.