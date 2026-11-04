Какие новые авто чаще всего покупали украинцы в октябре: рейтинг моделей

Как сообщает ассоциация Укравтопром, второй месяц осени принес интересные перестановки на отечественном авторынке. Общие объемы реализации остаются на стабильном уровне, однако борьба за кошельки покупателей среди дилеров заметно обострилась.

Главной сенсацией луны стал уверенный рывок кроссовера Skoda Kodiaq. Этот вместительный семейный SUV нашел 245 новых владельцев, что позволило ему сместить привычного лидера продаж на вторую строчку.

Соответственно, Renault Duster в этот раз удовлетворяется серебром с результатом у 227 проданных экземпляров. Замыкает тройку лидеров премиальный Volkswagen Touareg, избравший 208 украинских автомобилистов, что свидетельствует о неплохой покупательной способности в этом сегменте.

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Кто еще попал в десятку лучших

Четвертое и пятое места обычно удерживают проверенные временем японские и корейские бестселлеры. Toyota RAV-4 разошлась тиражом в 205 единиц, а ключи от новеньких Hyundai Tucson получили 159 водителей.

Вторая половина рейтинга также состоит преимущественно из автомобилей повышенной проходимости. В список вошли брутальный Toyota LC Prado (139 авто), единственная классическая легковушка в топе Skoda Octavia (134 авто), а также Mazda CX5 (125 авто) и Volkswagen Tiguan (123 авто).

Интересной деталью октябрьской статистики стало появление на десятой позиции китайского гибрида BYD Sea Lion 06. Эту модель официально приобрели 115 раз, что подтверждает постепенный рост интереса наших водителей к электрифицированным новинок из Поднебесной.

Напомним, что общий тренд кроссоверов в Украине держится уже не первый год. Высокий клиренс, практичность и адекватный прайс обслуживания делают такие машины идеальным выбором для наших дорожных условий.