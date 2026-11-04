Які нові авто найчастіше купували українці у жовтні: рейтинг моделей

Як повідомляє асоціація Укравтопром, другий місяць осені приніс цікаві перестановки на вітчизняному авторинку. Загальні обсяги реалізації залишаються на стабільному рівні, проте боротьба за гаманці покупців серед дилерів помітно загострилася.

Головною сенсацією місяця став впевнений ривок кросовера Skoda Kodiaq. Цей місткий сімейний SUV знайшов 245 нових власників, що дозволило йому посунути звичного лідера продажів на другу сходинку.

Відповідно, Renault Duster цього разу задовольняється сріблом із результатом у 227 проданих екземплярів. Замикає трійку лідерів преміальний Volkswagen Touareg, який обрали 208 українських автомобілістів, що свідчить про непогану купівельну спроможність у цьому сегменті.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто ще потрапив до десятки найкращих

Четверте та п'яте місця традиційно утримують перевірені часом японські та корейські бестселери. Toyota RAV-4 розійшлася тиражем у 205 одиниць, а ключі від новеньких Hyundai Tucson отримали 159 водіїв.

Друга половина рейтингу також складається переважно з автомобілів підвищеної прохідності. До списку увійшли брутальний Toyota LC Prado (139 авто), єдиний класичний легковик у топі Skoda Octavia (134 авто), а також Mazda CX5 (125 авто) та Volkswagen Tiguan (123 авто).

Цікавою деталлю жовтневої статистики стала поява на десятій позиції китайського гібрида BYD Sea Lion 06. Цю модель офіційно придбали 115 разів, що підтверджує поступове зростання інтересу наших водіїв до електрифікованих новинок з Піднебесної.

Нагадаємо, що загальний тренд на кросовери в Україні тримається вже не перший рік. Високий кліренс, практичність та адекватний прайс на обслуговування роблять такі машини ідеальним вибором для наших дорожніх умов.