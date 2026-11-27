Институт исследований авторынка проанализировал 76 385 подержанных легковушек, которые впервые появились в объявлениях AUTO.RIA в августе 2026 года. Через 60 дней в предложении снова зафиксировали 47,5% этих автомобилей.

Чем дороже авто, тем труднее его продать

Среди автомобилей стоимостью до 5 тысяч долларов спустя два месяца в объявлениях наблюдалось 36,2% машин. В ценовом диапазоне 5-10 тысяч долларов этот показатель составил 44,1%, а за 10-20 тысяч– уже 52,7%.

Среди машин дороже 30 тысяч долларов показатель составил 64,2%. Такая закономерность прослеживалась и в предварительном исследовании, когда Auto24 рассказывал, какие автомобили быстрее всего исчезают из объявлений.

Какие модели задерживаются дольше всего

Среди 47 популярных моделей самый плохой показатель продемонстрировала Audi Q7– 62,7%. Несколько лучше ситуация у BMW X5 (61,2%) и Volkswagen Touareg (59,9%). Также задерживаются надолго в объявлениях BMW X3 (57,8%), Audi Q5 (56,8%) и Audi A6 (56,5%).

У массовых моделей показатели значительно лучше. Через два месяца в предложении наблюдались 49% Volkswagen Passat, 42,8% Skoda Octavia и 39,5% Volkswagen Golf.

Кстати, именно эти модели наиболее часто встречаются среди предложений подержанных автомобилей за 5, 10 и 15 тысяч долларов.

BMW X5 или Toyota RAV4

Аналитики также сравнили автомобили 2015-2019 годов выпуска в одинаковом ценовом диапазоне от 15 до 30 тысяч долларов.

Через 60 дней в объявлениях наблюдались 66,5% BMW X5, 59,5% Audi Q7, 53,3% Mazda CX-5 и всего 45,5% Toyota RAV4.

То есть даже при одинаковом бюджете выбор более массового кроссовера может упростить его последующую перепродажу.

Впрочем, исчезновение объявления не всегда означает продажу автомобиля, а повторное появление не свидетельствует о его непрерывном пребывании на рынке.

Помимо популярности модели, важны техническое состояние, история машины и правильно определенная цена продажи. Если же покупатели месяцами не интересуются автомобилем, стоит разобраться. что именно мешает его продать.