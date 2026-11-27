Інститут досліджень авторинку проаналізував 76 385 вживаних легковиків, які вперше з'явилися в оголошеннях AUTO.RIA у серпні 2026 року. Через 60 днів у пропозиції знову зафіксували 47,5% цих автомобілів.

Чим дорожче авто, тим важче його продати

Серед автомобілів вартістю до 5 тисяч доларів через два місяці в оголошеннях спостерігалися 36,2% машин. У ціновому діапазоні 5-10 тисяч доларів цей показник становив 44,1%, а за 10-20 тисяч – вже 52,7%.

Серед машин дорожче 30 тисяч доларів показник сягнув 64,2%. Така закономірність простежувалася й у попередньому дослідженні, коли Auto24 розповідав, які автомобілі найшвидше зникають з оголошень.

Які моделі затримуються найдовше

Серед 47 популярних моделей найгірший показник продемонструвала Audi Q7 – 62,7%. Трохи краща ситуація у BMW X5 (61,2%) та Volkswagen Touareg (59,9%). Також надовго затримуються в оголошеннях BMW X3 (57,8%), Audi Q5 (56,8%) та Audi A6 (56,5%).

Натомість у масових моделей показники значно кращі. Через два місяці в пропозиції спостерігалися 49% Volkswagen Passat, 42,8% Skoda Octavia та 39,5% Volkswagen Golf.

До речі, саме ці моделі найчастіше зустрічаються серед пропозицій вживаних автомобілів за 5, 10 та 15 тисяч доларів.

BMW X5 чи Toyota RAV4

Аналітики також порівняли автомобілі 2015-2019 років випуску в однаковому ціновому діапазоні від 15 до 30 тисяч доларів.

Через 60 днів в оголошеннях спостерігалися 66,5% BMW X5, 59,5% Audi Q7, 53,3% Mazda CX-5 та лише 45,5% Toyota RAV4.

Тобто навіть за однакового бюджету вибір більш масового кросовера може спростити його подальший перепродаж.

Втім, зникнення оголошення не завжди означає продаж автомобіля, а повторна поява не свідчить про його безперервне перебування на ринку.

Крім популярності моделі, важливі технічний стан, історія машини та правильно визначена ціна продажу. Якщо ж покупці місяцями не цікавляться автомобілем, варто розібратися, що саме заважає його продати.