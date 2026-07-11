Какой могла бы быть первая украинская маршрутка от ЗАЗа

Запорожский автозавод в 1990-х годах работал не только над легковыми моделями семейства “Славута” и “Таврия”. Одним из самых интересных проектов того времени стал компактный бортовой грузовик ЗАЗ-2301 “Снага”, на платформе которой планировалось создать микроавтобус ЗАЗ-2201 и развозной фургон ЗАЗ-2701, как отмечают в Авто24.

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От грузовика до маршрутки

Базовой моделью нового семейства должен был стать “Снага” – компактный грузовик с бортовой платформой и грузоподъемностью около одной тонны, пишет Львовский Клуб коллекционеров автомобильных моделей.

В 1995 году автомобиль прошел комплекс испытаний. После этого прототип демонстрировали на выставках, однако серийное производство так и не начали.

ЗАЗ планировал использовать созданное шасси гораздо шире. Наряду с бортовым грузовиком должны были появиться закрытый фургон ЗАЗ-2701 и пассажирский микроавтобус ЗАЗ-2201 “Галич”.

Именно последняя модель могла стать собственной украинской маршруткой от Запорожского автозавода.

Как выглядел ЗАЗ-2201 “Галич”

Полноценный ходовой прототип микроавтобуса не был создан. Проект остановился на стадии полноразмерного пластилинового макета.

Макет « “» «Галич»” из пластилина. Фото из журнала MotorNews 5-1997

По сохранившимся изображениям видно, что « “» «Галич»” получил характерный для середины 1990-х однообъемный кузов с коротким капотом, большим лобовым стеклом и прямыми боковинами.

Передняя часть имела прямоугольные фары, широкую решетку и большой пластиковый бампер. В профиль автомобиль напоминал европейские фургоны того времени, в частности ранние Ford Transit и Volkswagen Transporter.

Макет « “» Галича” из пластилина. Фото из журнала MotorNews 5-1997

Для ЗАЗ такая машина стала бы принципиально новым продуктом. Завод, известный прежде всего компактными легковыми автомобилями, мог бы выйти в сегмент пассажирских и грузовых фургонов.

Маршрутка от ЗАЗ существовала только в виде пластилиновой модели

Точных характеристик пассажирской версии не сохранилось. Однако по размерам и архитектуре платформы можно предположить, что ЗАЗ-2201 был бы микроавтобусом малого класса.

Он мог использоваться в качестве городской маршрутки, служебного автобуса, транспорта для предприятий, медицинских учреждений или небольших туристических групп.

В отличие от более крупных автобусов, такая модель была бы компактнее, дешевле и проще в обслуживании. Для городов 1990-х, где стремительно рос спрос на маршрутные перевозки, это могло стать серьезным преимуществом.

Именно в тот период украинские перевозчики начали массово искать замену старым РАФам. Впоследствии рынок заполнили российские “Газели”, импортированные Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter и другие подержанные европейские микроавтобусы.

Если бы ЗАЗ вовремя запустил “Галич”, часть этого спроса мог бы удовлетворить украинский производитель.

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Техника – от чехословацкого фургона

Проект создавали в сотрудничестве с Трнавским автомобильным заводом. Партнером ЗАЗа стало предприятие, которое продолжало выпуск конструктивно устаревшего, но простого коммерческого автомобиля Škoda 1203.

Производство этой модели постепенно перенесли из Чехии в словацкую Трнаву. Впоследствии машину выпускали под маркой TAZ 1500.

TAZ 1500. Фото: Ludek – CC BY-SA 3.0

От TAZ прототип “Снаги” получил часть механических узлов и бортовую платформу. В то же время кабину и внешний вид разработали запорожские дизайнеры.

Фактически украинско-словацкое сотрудничество должно было помочь ЗАЗу быстрее выйти на рынок коммерческих автомобилей без разработки каждого агрегата с нуля.

Мощность была скромной

Для запорожского семейства планировалось использовать бензиновые двигатели УЗАМ-412.

Базовый двигатель объемом 1,5 литра развивал около 73,5 л.с. Более мощная версия объемом 1,7 литра должна была выдавать около 85 л.с.

Даже по стандартам 1990-х это были довольно скромные характеристики для загруженного фургона или пассажирской маршрутки. Динамика вряд ли была бы высокой, особенно с полным салоном.

В то же время такие агрегаты были относительно простыми, хорошо знакомыми механикам и дешевыми в ремонте. Для коммерческого транспорта того времени ремонтопригодность часто имела большее значение, чем скорость или комфорт.

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Почему “Галич” не стал серийным

Главной проблемой проекта стало отсутствие финансирования. ЗАЗ находился в сложном экономическом положении и не располагал ресурсами для запуска принципиально нового семейства.

Создать опытный автомобиль было недостаточно. Серийное производство требовало новых штампов, оборудования, сертификации, поставщиков комплектующих и подготовки сборочной линии.

Дополнительным ударом стала конкуренция. В середине 1990-х на рынке уже активно распространялась «Газель», предлагавшая готовое семейство грузовиков, фургонов и микроавтобусов.

ЗАЗ упустил время. Пока украинский проект оставался на стадии макетов и прототипов, конкуренты уже массово продавали готовые автомобили перевозчикам и предпринимателям.

Вместо “Галича” появился I-VAN

К производству автобусов Запорожский автозавод все же вернулся, но значительно позже и уже с другой конструкцией.

В середине 2000-х появился автобус ЗАЗ A07A I-VAN, созданный на индийском шасси Tata. Это была гораздо более крупная рамная машина, рассчитанная на городские, пригородные и школьные перевозки.

I-VAN пошел в серийное производство, однако имел мало общего с компактным «Галичем». Вместо собственного легкого фургона ЗАЗ выбрал готовое грузовое шасси и построил на нем автобусный кузов.

Таким образом, идея запорожского микроавтобуса была реализована лишь частично и в совершенно ином формате.

Автобус-маршрутка I-VAN на базе индийского грузовика TATA. Фото Виктор Vizu.

Сохранилась лишь одна «Снага»

Всего было изготовлено три опытных грузовика ЗАЗ-2301. Долгое время считалось, что все они были уничтожены после закрытия заводского дизайн-центра.

Однако один красный выставочный экземпляр сохранился. Он оказался в музее транспорта в Братиславе, где представлен под названием Nua TAZ 1500 VA.

Другое обозначение связано со словацкими агрегатами и участием Трнавского завода в проекте. Однако кузов и общая концепция машины остаются работой специалистов ЗАЗ.

Микроавтобус ЗАЗ-2201 не имел даже такого шанса. От украинской маршрутки остались лишь фотографии макета и упоминания в материалах о перспективных моделях завода.

Упущенная возможность ЗАЗа