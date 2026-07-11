Какой могла бы быть первая украинская маршрутка от ЗАЗа

ФОТО: Иллюстрация, сгенерированная ИИ|
Маршрутка от ЗАЗ в 2026 году
Запорожский автозавод в 1990-х годах работал не только над легковыми моделями семейства “Славута” и “Таврия”. Одним из самых интересных проектов того времени стал компактный бортовой грузовик ЗАЗ-2301 “Снага”, на платформе которой планировалось создать микроавтобус ЗАЗ-2201 и развозной фургон ЗАЗ-2701, как отмечают в Авто24.
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От грузовика до маршрутки
Базовой моделью нового семейства должен был стать “Снага” – компактный грузовик с бортовой платформой и грузоподъемностью около одной тонны, пишет Львовский Клуб коллекционеров автомобильных моделей.
В 1995 году автомобиль прошел комплекс испытаний. После этого прототип демонстрировали на выставках, однако серийное производство так и не начали.
ЗАЗ планировал использовать созданное шасси гораздо шире. Наряду с бортовым грузовиком должны были появиться закрытый фургон ЗАЗ-2701 и пассажирский микроавтобус ЗАЗ-2201 “Галич”.
Именно последняя модель могла стать собственной украинской маршруткой от Запорожского автозавода.
Как выглядел ЗАЗ-2201 “Галич”
Полноценный ходовой прототип микроавтобуса не был создан. Проект остановился на стадии полноразмерного пластилинового макета.
Макет « “» «Галич»” из пластилина. Фото из журнала MotorNews 5-1997
По сохранившимся изображениям видно, что « “» «Галич»” получил характерный для середины 1990-х однообъемный кузов с коротким капотом, большим лобовым стеклом и прямыми боковинами.
Передняя часть имела прямоугольные фары, широкую решетку и большой пластиковый бампер. В профиль автомобиль напоминал европейские фургоны того времени, в частности ранние Ford Transit и Volkswagen Transporter.
Макет « “» Галича” из пластилина. Фото из журнала MotorNews 5-1997
Для ЗАЗ такая машина стала бы принципиально новым продуктом. Завод, известный прежде всего компактными легковыми автомобилями, мог бы выйти в сегмент пассажирских и грузовых фургонов.
Маршрутка от ЗАЗ существовала только в виде пластилиновой модели
Точных характеристик пассажирской версии не сохранилось. Однако по размерам и архитектуре платформы можно предположить, что ЗАЗ-2201 был бы микроавтобусом малого класса.
Он мог использоваться в качестве городской маршрутки, служебного автобуса, транспорта для предприятий, медицинских учреждений или небольших туристических групп.
В отличие от более крупных автобусов, такая модель была бы компактнее, дешевле и проще в обслуживании. Для городов 1990-х, где стремительно рос спрос на маршрутные перевозки, это могло стать серьезным преимуществом.
Именно в тот период украинские перевозчики начали массово искать замену старым РАФам. Впоследствии рынок заполнили российские “Газели”, импортированные Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter и другие подержанные европейские микроавтобусы.
Если бы ЗАЗ вовремя запустил “Галич”, часть этого спроса мог бы удовлетворить украинский производитель.
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Техника – от чехословацкого фургона
Проект создавали в сотрудничестве с Трнавским автомобильным заводом. Партнером ЗАЗа стало предприятие, которое продолжало выпуск конструктивно устаревшего, но простого коммерческого автомобиля Škoda 1203.
Производство этой модели постепенно перенесли из Чехии в словацкую Трнаву. Впоследствии машину выпускали под маркой TAZ 1500.
TAZ 1500. Фото: Ludek – CC BY-SA 3.0
От TAZ прототип “Снаги” получил часть механических узлов и бортовую платформу. В то же время кабину и внешний вид разработали запорожские дизайнеры.
Фактически украинско-словацкое сотрудничество должно было помочь ЗАЗу быстрее выйти на рынок коммерческих автомобилей без разработки каждого агрегата с нуля.
Мощность была скромной
Для запорожского семейства планировалось использовать бензиновые двигатели УЗАМ-412.
Базовый двигатель объемом 1,5 литра развивал около 73,5 л.с. Более мощная версия объемом 1,7 литра должна была выдавать около 85 л.с.
Даже по стандартам 1990-х это были довольно скромные характеристики для загруженного фургона или пассажирской маршрутки. Динамика вряд ли была бы высокой, особенно с полным салоном.
В то же время такие агрегаты были относительно простыми, хорошо знакомыми механикам и дешевыми в ремонте. Для коммерческого транспорта того времени ремонтопригодность часто имела большее значение, чем скорость или комфорт.
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Почему “Галич” не стал серийным
Главной проблемой проекта стало отсутствие финансирования. ЗАЗ находился в сложном экономическом положении и не располагал ресурсами для запуска принципиально нового семейства.
Создать опытный автомобиль было недостаточно. Серийное производство требовало новых штампов, оборудования, сертификации, поставщиков комплектующих и подготовки сборочной линии.
Дополнительным ударом стала конкуренция. В середине 1990-х на рынке уже активно распространялась «Газель», предлагавшая готовое семейство грузовиков, фургонов и микроавтобусов.
ЗАЗ упустил время. Пока украинский проект оставался на стадии макетов и прототипов, конкуренты уже массово продавали готовые автомобили перевозчикам и предпринимателям.
Вместо “Галича” появился I-VAN
К производству автобусов Запорожский автозавод все же вернулся, но значительно позже и уже с другой конструкцией.
В середине 2000-х появился автобус ЗАЗ A07A I-VAN, созданный на индийском шасси Tata. Это была гораздо более крупная рамная машина, рассчитанная на городские, пригородные и школьные перевозки.
I-VAN пошел в серийное производство, однако имел мало общего с компактным «Галичем». Вместо собственного легкого фургона ЗАЗ выбрал готовое грузовое шасси и построил на нем автобусный кузов.
Таким образом, идея запорожского микроавтобуса была реализована лишь частично и в совершенно ином формате.
Автобус-маршрутка I-VAN на базе индийского грузовика TATA. Фото Виктор Vizu.
Сохранилась лишь одна «Снага»
Всего было изготовлено три опытных грузовика ЗАЗ-2301. Долгое время считалось, что все они были уничтожены после закрытия заводского дизайн-центра.
Однако один красный выставочный экземпляр сохранился. Он оказался в музее транспорта в Братиславе, где представлен под названием Nua TAZ 1500 VA.
Другое обозначение связано со словацкими агрегатами и участием Трнавского завода в проекте. Однако кузов и общая концепция машины остаются работой специалистов ЗАЗ.
Микроавтобус ЗАЗ-2201 не имел даже такого шанса. От украинской маршрутки остались лишь фотографии макета и упоминания в материалах о перспективных моделях завода.
Упущенная возможность ЗАЗа
- История «Снаги» и «Галичи» показывает, что Запорожский автозавод имел гораздо более широкие амбиции, чем выпуск «Таврии» и «Славуты».
- На предприятии понимали потребность рынка в компактном коммерческом транспорте и пытались создать унифицированное семейство: грузовик, фургон и микроавтобус.
- Но отсутствие денег, сложная экономическая ситуация и опоздание с выходом на рынок похоронили перспективную разработку.
- В результате украинские маршрутки 1990-х и 2000-х годов в основном создавались на импортных шасси или представляли собой ввезенные подержанные фургоны. А собственный запорожский микроавтобус так и остался пластилиновым макетом.