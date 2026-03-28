Какой штраф за езду без водительських "прав" в 2026 году

На территории Украины ответственность за управление транспортным средством без водительского удостоверения регулируется не только Правилами дорожного движения, но и Кодексом об административных правонарушениях, напомнили в Авто24.

Ключевое требование закреплено в Правилах дорожного движения: водитель обязан иметь при себе удостоверение и предъявлять его по требованию полиции. Штрафы за отсутствие прав определяет кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности статья 126. Есть несколько вариантов:

Забыл права дома

В таком случае предусмотрен штраф в размере 425 грн. Это регламентирует норма ч.1 ст.126 КУоАП. Касается случаев, когда удостоверение есть, но водитель не может его предъявить.

Пример: Водителя остановили, он имеет права, но оставил их дома. Полиция проверяет данные в базе - и выписывает указанный штраф.

Разрешено использовать цифровые удостоверения в приложении Дія. Это означает: что если у вас есть электронная версия прав - штрафа не будет.

Нет прав соответствующей категории

Речь идет о случае, когда водитель не получал удостоверение определенной категории. В таком случае штраф достигает 3400 грн. Его наложение регламентируется ч.2 ст.126 КУоАП. Это считается более серьезным нарушением.

Пример: Человек управляет мопедом, но имеет только открытую категорию "А", которая позволяет управлять мотоциклами. Его останавливает полиция и выписывает штраф 3400 грн. С точки зрения украинских законов все правильно, ведь для управления мопедами нужна отдельная категория "А1".

Ограничения в праве управления

Управление транспортным средством лицом, в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами, регламентируется ч.3 ст.126 КУоАП и влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Пример: Водителя ограничили в праве управления за не обновление военно-учетных данных – такая практика применяется все чаще. Если полиция его остановит – лишат прав на 3-6 месяцев.

Разница между лишением и ограничением заключается в том, что в первом случае для восстановления прав нужно снова сдавать водительские экзамены. В случае ограничения по истечении срока права возвращаются автоматически.

Управление после лишения права управления

Это считается грубым нарушением, ведь водитель сознательно игнорирует решение суда. Предусмотренный украинскими законами штраф - 20 400 грн. Регламентируется он ч.4 ст.126 КУоАП.

Пример: Водитель уже получал штраф за отсутствие прав, но снова садится за руль. В таком случае санкция удваивается и может иметь дополнительные последствия в виде продления срока лишения и указанного штрафа.

Повторное нарушение в течение года

Если водитель управляет транспортом несмотря на запрет и попадется повторно в течение года его ждет штраф 40 800 грн. Это регламентируется ч.5 ст.126 КУоАП. Также возможно лишение прав на 5–7 лет и иногда применяется возмездное изъятие авто.

