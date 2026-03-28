Який штраф за їзду без водійських "прав" у 2026 році

На території України відповідальність за керування транспортним засобом без посвідчення водія регулюється не лише Правилами дорожнього руху, а й Кодексом про адміністративні правопорушення, нагадують в Авто24.

Ключова вимога закріплена у Правилах дорожнього руху: водій зобов’язаний мати при собі посвідчення та пред’являти його на вимогу поліції. Штрафи за відсутність прав визначає кодекс України про адміністративні правопорушення, зокрема стаття 126. Є кілька варіантів:

Забув права вдома

У такому випадку передбачено штраф розміром 425 грн. Це регламентує норма ч.1 ст.126 КУпАП. Стосується випадків, коли посвідчення є, але водій не може його пред’явити.

Приклад: Водія зупинили, він має права, але залишив їх вдома. Поліція перевіряє дані в базі — і виписує зазначений штраф.

Дозволено використовувати цифрові посвідчення у додатку Дія. Це означає: що якщо у вас є електронна версія прав — штрафу не буде.

Немає прав відповідної категорії

Йдеться про випадок коли водій не отримував посвідчення певної категорії. У такому випадку штраф сягає 3400 грн. Його накладення регламентується ч.2 ст.126 КУпАП. Це вважається більш серйозним порушенням.

Приклад: Людина керує мопедом, але має лише відкриту категорію «А», яка дозволяє керувати мотоциклами. Її зупиняє поліція та виписує штраф 3400 грн. З точки зору українських законів усе правильно, адже для керування мопедами потрібна окрема категорія «А1».

Обмеження у праві керування

Керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, регламентується ч.3 ст.126 КУпАП та тягне за собою позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Приклад: Водія обмежили у праві керування за не оновлення військово-облікових даних – така практика застосовується все частіше. Якщо поліція його зупинить – позбавлять прав на 3-6 місяців.

Різниця між позбавленням та обмеженням полягає утому, що у першому випадку для поновлення прав потрібно знову складати водійські іспити. У разі обмеження після закінчення строку права повертаються автоматично.

Керування після позбавлення права керування

Це вважається грубим порушенням, адже водій свідомо ігнорує рішення суду. Передбачений українськими законами штраф — 20 400 грн. Регламентується він ч.4 ст.126 КУпАП.

Приклад: Водій уже отримував штраф за відсутність прав, але знову сідає за кермо. У такому випадку санкція подвоюється і може мати додаткові наслідки у вигляді продовження строку позбавлення та зазначеного штрафу.

Повторне порушення протягом року

Якщо водій керує транспортом попри заборону і попадеться повторно протягом року його чекає штраф 40 800 грн. Це регламентується ч.5 ст.126 КУпАП. Також можливе позбавлення прав на 5–7 років та іноді застосовується оплатне вилучення авто.

Приклад: Водій уже отримував штраф за відсутність прав, але знову сідає за кермо. У такому випадку санкція подвоюється і може мати додаткові наслідки.