Каков срок действия водительского удостоверения в Украине?

В Украине сейчас выдают только временные водительские удостоверения. Впервые выданный документ оформляется на два года, следующее удостоверение — на 30 лет, а международное водительское удостоверение выдается максимум на три года. При этом во время действия военного положения все просроченные удостоверения считаются действительными. Об этом сообщил Главный сервисный центр МВД.

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После успешной сдачи теоретического и практического экзаменов в сервисном центре МВД водитель получает удостоверение, выданное впервые. В соответствии с постановлением КМУ № 340, срок его действия составляет два года. Дата выдачи и окончательный срок действия указываются на лицевой стороне документа.

По истечении двухлетнего срока удостоверение можно обменять на другое временное (с 30-летним сроком действия) без повторной сдачи экзаменов. Это возможно при условии, что в течение двух лет водитель совершил не более двух административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения.

Пожизненные водительские удостоверения в Украине перестали выдавать с марта 2013 года в связи с изменением законодательства. С этой даты всем водителям начали выдавать только пластиковые документы, имеющие ограниченный срок действия — 30 лет

С какого момента отсчитывают 30 лет

В МВД напоминают, что в случае утери, кражи, повреждения водительского удостоверения или изменения персональных данных документ можно обменять досрочно. После такого обмена новое удостоверение также будет иметь срок действия 30 лет с даты его выдачи.

Международное водительское удостоверение

Отдельно водители могут оформить международное водительское удостоверение, которое может понадобиться для управления транспортными средствами в отдельных странах. Оно выдается на основании национального удостоверения и действует до трех лет, но не дольше, чем национальный документ.

При этом международное водительское удостоверение не является самостоятельным документом. Оно действительно только вместе с национальным водительским удостоверением, поэтому при поездках за границу необходимо иметь оба документа.

В сервисном центре МВД также обратили внимание на особенность для водителей, имеющих водительское удостоверение, выданное впервые. Если международный документ оформляется на его основании, за рубежом он будет действовать только до истечения срока действия двухлетнего национального удостоверения. После получения 30-летнего удостоверения водитель может повторно оформить международный документ уже на максимальный предусмотренный законодательством срок — три года.

Кому следует заменить водительское удостоверение

В Главном сервисном центре МВД рекомендуют водителям заблаговременно следить за сроками действия своих документов, чтобы избежать проблем при управлении транспортными средствами за рубежом. При этом просроченные водительские удостоверения остаются действительными для управления транспортными средствами на территории Украины в течение всего периода военного положения и еще один год после его прекращения или отмены.

Итак, если у вас есть планы выехать за границу –, лучше обратить внимание на дату, до которой действительна водительская лицензия. Если выезд за границу не запланирован, то на территории Украины можно пользоваться и просроченными водительскими лицензиями.