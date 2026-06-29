Який термін дії у посвідчення водія в Україні

В Україні зараз видають лише тимчасові посвідчення водія. Вперше виданий документ оформлюється на два роки, наступне посвідчення — на 30 років, а міжнародне посвідчення водія видається максимум на три роки. При цьому під час дії воєнного стану усі протерміновані посвідчення вважаються дійсними. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС.

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Після успішного складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС водій отримує посвідчення, видане вперше. Відповідно до постанови КМУ №340, строк його дії становить два роки. Дата видачі та кінцевий термін дії зазначаються на лицьовому боці документа.

Після завершення дворічного терміну посвідчення можна обміняти на інше тимчасове (30-річне) без повторного складання іспитів. Це можливо за умови, що протягом двох років водій вчинив не більше двох адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Довічні посвідчення водія в Україні перестали видавати з березня 2013 року у зв'язку зі зміною законодавства. З цієї дати всім водіям почали видавати лише пластикові документи, які мають обмежений строк дії — 30 років

З якого моменту відраховують 30 років

У МВС нагадують, що у разі втрати, викрадення, пошкодження посвідчення або зміни персональних даних документ можна обміняти достроково. Після такого обміну нове посвідчення також матиме строк дії 30 років із дати його видачі.

Міжнародне посвідчення водія

Окремо водії можуть оформити міжнародне посвідчення водія, яке може знадобитись для керування транспортними засобами в окремих країнах. Воно видається на підставі національного посвідчення та діє до трьох років, але не довше, ніж національний документ.

При цьому міжнародне посвідчення не є самостійним документом. Воно дійсне лише разом із національним посвідченням водія, тому під час поїздок за кордон необхідно мати обидва документи.

У сервісному центрі МВС також звернули увагу на особливість для водіїв, які мають посвідчення, видане вперше. Якщо міжнародний документ оформлюється на його підставі, закордоном він діятиме лише до завершення строку чинності дворічного національного посвідчення. Після отримання 30-річного посвідчення водій може повторно оформити міжнародний документ уже на максимальний передбачений законодавством строк — три роки.

Кому варто замінити посвідчення водія

У Головному сервісному центрі МВС рекомендують водіям завчасно контролювати строки дії своїх документів, щоб уникнути проблем під час керування транспортними засобами за кордоном. При цьому протерміновані посвідчення водія залишаються чинними для керування на території України протягом усього воєнного стану та ще один рік після його припинення або скасування.

Отже, якщо є плани по виїзду закордон – краще звернути увагу на дату до якої дійсне посвідчення водія. Якщо виїзд за кордон не заплановано, то в межах України можна користуватись і простроченими посвідченнями.