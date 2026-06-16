Компания Scania передала шведской армии для испытаний первый гибридный военный грузовик

Передача состоялась во время выставки Eurosatory 2026 в Париже. Об этом говорится в официальном пресс-релизе производителя.

Три машины были закуплены в рамках совместного проекта развития между Scania, FMV и шведскими военными. Его цель – оценить потенциал гибридных технологий в военной логистике и полевых операциях, а также определить возможности их дальнейшего внедрения в будущие оборонные программы.

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Гибридная силовая установка и бесшумное движение

В основе машины лежит подключенная параллельная гибридная система, в которой дизельный двигатель и электродвигатель могут работать как отдельно, так и совместно. Такая архитектура позволяет адаптироваться к различным сценариям применения – от длительных маршей до скрытого передвижения вблизи района выполнения задач.

Электродвигатель обеспечивает мгновенный крутящий момент до 2800 Нм, улучшая маневренность на сложной местности и при движении на низких скоростях. Запас хода в электрическом режиме составляет около 70-80 км в зависимости от нагрузки и условий эксплуатации.

Грузовик как мобильная электростанция

Одной из ключевых особенностей платформы является возможность работать в качестве автономного источника питания. Аккумулятор емкостью 208 кВт·ч позволяет обеспечивать электроэнергией командные пункты, средства связи, сенсорные комплексы или полевые лагеря без использования отдельных генераторов.

По завершении испытаний армия Швеции планирует закупить крупную партию гибридов, стоимость владения которыми должна быть ниже, чем у дизельных версий грузовиков той же размерной группы. Фото: Scania

По данным Scania, при уровне заряда около 75% машина имеет примерно 156 кВт·ч доступной энергии и способна обеспечивать до четырёх часов непрерывного питания переменным током. При этом электроэнергия может подаваться абсолютно бесшумно, что существенно снижает акустическую сигнатуру подразделения и риск его обнаружения.

Платформа поддерживает питание потребителей напряжением 400 В и 230 В, а система отбора мощности позволяет использовать до 60 кВт электрической или до 220 кВт механической мощности для внешнего оборудования.

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Шаг к серийному решению

В Scania заявляют, что уже изучают возможность интеграции гибридной технологии в собственную модульную платформу военных автомобилей. Это позволит адаптировать решение под различные типы техники и задач – от логистических машин до специализированных платформ поддержки.

Проект должен предоставить шведским военным практический опыт эксплуатации гибридных машин, а Scania – данные для создания серийных решений, ориентированных на растущие потребности современных армий в мобильности, автономности и энергообеспечении.