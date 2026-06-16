Scania передала армії Швеції для випробувань першу гібридну військову вантажівку

Передача відбулася під час виставки Eurosatory 2026 у Парижі. Про це йдеться в офіційному релізі виробника.

Три машини були закуплені в межах спільного проєкту розвитку між Scania, FMV та шведськими військовими. Його мета – оцінити потенціал гібридних технологій у військовій логістиці та польових операціях, а також визначити можливості їх подальшого впровадження у майбутні оборонні програми.

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Гібридна силова установка та безшумний рух

В основі машини лежить підключена паралельна гібридна система, в якій дизельний двигун і електромотор можуть працювати як окремо, так і спільно. Така архітектура дозволяє адаптуватися до різних сценаріїв застосування – від тривалих маршів до прихованого пересування поблизу району виконання завдань.

Електродвигун забезпечує миттєвий крутний момент до 2800 Нм, покращуючи маневровість на складній місцевості та під час руху на низьких швидкостях. Запас ходу в електричному режимі становить близько 70–80 км залежно від навантаження та умов експлуатації.

Вантажівка як мобільна електростанція

Однією з ключових особливостей платформи є можливість працювати як автономне джерело живлення. Акумулятор ємністю 208 кВт-год дозволяє забезпечувати електроенергією командні пункти, засоби зв’язку, сенсорні комплекси або польові табори без використання окремих генераторів.

Після завершення тестів армія Швеція планує закупити велику партію гібридів, вартість володіння якими має бути дешевшою від дизельних версій вантажівок такої ж розмірної групи. Фото: Scania

За даними Scania, при рівні заряду близько 75% машина має приблизно 156 кВт-год доступної енергії та здатна забезпечувати до чотирьох годин безперервного живлення змінним струмом. При цьому електроенергія може подаватися повністю безшумно, що суттєво знижує акустичний підпис підрозділу та ризик його виявлення.

Платформа підтримує живлення споживачів напругою 400 В і 230 В, а система відбору потужності дозволяє використовувати до 60 кВт електричної або до 220 кВт механічної потужності для зовнішнього обладнання.

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Крок до серійного рішення

У Scania заявляють, що вже вивчають можливість інтеграції гібридної технології до власної модульної платформи військових автомобілів. Це дозволить адаптувати рішення під різні типи техніки та завдань – від логістичних машин до спеціалізованих платформ підтримки.

Проєкт має надати шведським військовим практичний досвід експлуатації гібридних машин, а Scania – дані для створення серійних рішень, орієнтованих на висхідні потреби сучасних армій у мобільності, автономності та енергозабезпеченні.