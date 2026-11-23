Как сообщает французское издание Le Figaro, официальное объявление о сворачивании инвестиций в автоспорт может прозвучать уже на этой неделе. Руководство автоконцерна созвало внеочередную встречу с представителями работников подразделения Stellantis Motorsport, хотя повестку дня пока держат в секрете.

Содержание гоночного подразделения обходится компании в солидную сумму– около 300 миллионов евро ежегодно. Для автогиганта, только за третий квартал зафиксировавшего убытки в Европе на уровне 311 миллионов евро, такие расходы стали непозволительной роскошью.

Генеральный директор компании Антонио Филос ранее откровенно комментировал текущую ситуацию на рынке. "Этот период чрезвычайно сложный из-за жесткой конкуренции со стороны китайских брендов и тяжелой ценовой среды",– отметил глава Stellantis.

Кто попал под сокращение

Самой громкой потерей станет программа гиперкаров Peugeot 9X8, которая выступает в Чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC) и легендарном марафоне 24 часа Ле-Мана. Команда как раз была в процессе модификации болида для нового сезона, ведь с момента дебюта в 2022 году французы так и не одержали ни одной победы.

Электрическая Formula E также потеряет заводскую поддержку брендов Citroën и Opel. Интересно, что немцы подписали четырехлетний контракт на участие в серии Gen4 только в марте этого года, а французская марка в прошлом году взяла на себя бывшую команду Maserati.

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Под нож уйдет и свежий проект возрождения раллийной славы Lancia. Команда Lancia Corse HF только в этом году зашла в категорию WRC2 с бензиновым хэтчбеком Ypsilon Rally2 HF Integrale а также успела одержать первые победы до появления слухов о закрытии.

Американские проекты остаются