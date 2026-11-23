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Гіперкар Peugeot 9X8 для WEC
Як повідомляє французьке видання Le Figaro, офіційне оголошення про згортання інвестицій в автоспорт може пролунати вже цього тижня. Керівництво автоконцерну скликало позачергову зустріч із представниками працівників підрозділу Stellantis Motorsport, хоча порядок денний поки тримають у секреті.
Утримання гоночного підрозділу обходиться компанії у солідну суму – близько 300 мільйонів євро щорічно. Для автогіганта, який лише за третій квартал зафіксував збитки у Європі на рівні 311 мільйонів євро, такі витрати стали недозволеною розкішшю.
Генеральний директор компанії Антоніо Філоса раніше відверто коментував поточну ситуацію на ринку. "Цей період є надзвичайно складним через жорстку конкуренцію з боку китайських брендів та важке цінове середовище", – зазначив очільник Stellantis.
Хто потрапив під скорочення
Найгучнішою втратою стане програма гіперкарів Peugeot 9X8, яка виступає у Чемпіонаті світу з перегонів на витривалість (WEC) та легендарному марафоні 24 години Ле-Мана. Команда якраз перебувала в процесі модифікації боліда для нового сезону, адже з моменту дебюту у 2022 році французи так і не здобули жодної перемоги.
Електрична Formula E також втратить заводську підтримку брендів Citroën та Opel. Цікаво, що німці підписали чотирирічний контракт на участь у серії Gen4 лише в березні цього року, а французька марка торік перебрала на себе колишню команду Maserati.
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Під ніж піде і свіжий проєкт відродження ралійної слави Lancia. Команда Lancia Corse HF лише цьогоріч зайшла у категорію WRC2 з бензиновим хетчбеком Ypsilon Rally2 HF Integrale і навіть встигла здобути перші перемоги до появи чуток про закриття.
Американські проєкти залишаються
- Варто зазначити, що масштабні європейські скорочення жодним чином не вплинуть на заокеанські амбіції концерну. Заплановане на 2027 рік повернення бренду Dodge у культову американську серію NASCAR Cup Series відбудеться за графіком.
- Нагадаємо, що відмова від заводського фінансування перегонів – це класичний перший крок для автовиробників, які опинилися у фінансовій скруті. Раніше з аналогічних причин свою програму у WEC після завершення поточного сезону згорнув бренд Alpine.