Как сообщают представители МВД, злоумышленники создали клон популярного сервиса Они генерируют максимально реалистичные оповещения, указывая правдоподобные суммы взысканий и номера постановлений, чтобы усыпить бдительность автовладельцев.

Главная цель аферистов– заставить вас действовать быстро. В сообщениях они часто спешат с оплатой, предлагают скидки или ставят жесткие временные рамки, чтобы человек просто не успел проверить информацию в других базах.

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Как распознать подлог

Вычислить жуликов в мессенджере Telegram достаточно просто, если знать несколько базовых правил. Прежде всего обращайте внимание на статус аккаунта: фейковые профили обычно имеют отметку "Не официальный", созданные совсем недавно или вообще посылают данные через посторонние программы.

"Пользуйтесь только официальными ресурсами для проверки и уплаты штрафов",– подчеркивают правоохранители. Свои персональные или банковские реквизиты советуют вводить исключительно на проверенных государственных платформах, игнорируя какие-либо подозрительные ссылки в личных сообщениях.

Следует помнить важный нюанс камер камер автофиксации. Если вы действительно нарушили скоростной режим и не заплатили штраф в течение 10 суток, государство в теории имеет послание владельцу автомобиля официальное бумажное письмо обычной почтой. Но это Укрпочта...

Где проверить реальные штрафы

Когда возникают малейшие сомнения относительно подлинности письма счастья, лучше сразу обратиться в ближайшее управление патрульной полиции. Также быстро пробить авто по базе можно через официальный вебпортал МВД. https://bdr.mvs.gov.ua/) или в легальном приложении Штрафы ПДД.

Будьте бдительны и берегите свои данные от посторонних глаз. Напомним, ранее мы уже писали о похожие схемы фишинга, когда аферисты маскировались под известные почтовые сервисы и выманивали деньги за несуществующие посылки.