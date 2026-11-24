Як повідомляють представники МВС, зловмисники створили клон популярного сервісу. Вони генерують максимально реалістичні сповіщення, вказуючи правдоподібні суми стягнень та номери постанов, щоб приспати пильність автовласників.

Головна мета аферистів – змусити вас діяти швидко. У повідомленнях вони часто кваплять зі сплатою, пропонують знижки або ставлять жорсткі часові рамки, щоб людина просто не встигла перевірити інформацію в інших базах.

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Як розпізнати підробку

Вирахувати шахраїв у месенджері Telegram досить просто, якщо знати кілька базових правил. Насамперед звертайте увагу на статус акаунта: фейкові профілі зазвичай мають позначку "Не є офіційним", створені зовсім недавно або взагалі надсилають дані через сторонні програми.

"Користуйтеся лише офіційними ресурсами для перевірки та сплати штрафів", – наголошують правоохоронці. Свої персональні чи банківські реквізити радять вводити виключно на перевірених державних платформах, ігноруючи будь-які підозрілі посилання в особистих повідомленнях.

Варто пам'ятати важливий нюанс щодо камер автофіксації. Якщо ви дійсно порушили швидкісний режим і не сплатили штраф протягом 10 діб, держава в теорії має надіслат власнику автомобіля офіційний паперовий лист звичайною поштою. Але це Укрпошта...

Де перевірити реальні штрафи

Коли виникають найменші сумніви щодо справжності листа щастя, краще одразу звернутися до найближчого управління патрульної поліції. Також швидко пробити авто по базі можна через офіційний вебпортал МВС (https://bdr.mvs.gov.ua/) або у легальному застосунку Штрафи ПДР.

Будьте пильними та бережіть свої дані від сторонніх очей. Нагадаємо, раніше ми вже писали про схожі схеми фішингу, коли аферисти маскувалися під відомі поштові сервіси та виманювали гроші за неіснуючі посилки.