На Буковине льготные машины после пересечения границы становились коммерческими

Схему, по версии следствия, организовал 44-летний руководитель общественной организации по Винницкой области. В нее он привлек двух жителей Черновицкой области. Об этом говорится в релизах прокуратуры и БЭБ в Черновицкой области.

Автомобили ввозили через пункт пропуска "Порубное"– Сирет". В документах отмечали, что транспорт предназначен как гуманитарная помощь для военных, что позволяло не платить таможенные платежи.

Завезли не менее 10 автомобилей

По данным следствия, с октября 2025 года по апрель 2026-го участники схемы ввезли 10 легковушек общей стоимостью более 3,1 млн грн. Но количество машин может быть больше.

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Правоохранители также проверяют возможную причастность фигурантов к ввозу по этой схеме более 500 автомобилей.

Руководитель ОО оформлял декларации и контролировал финансовые операции. Его сообщники организовывали доставку машин, прохождение таможенного контроля, поиск покупателей и продажу автомобилей.

Ввозились автомобили разных типов, в первую очередь имевших спрос на вторичном рынке. Фото: уголовное дело

В ходе обысков изъяли документы на автомобили, декларации о гуманитарной помощи, мобильные телефоны, деньги, черновые записи и транспортные средства. Также обнаружены европейские номерные знаки и временные регистрационные талоны.

Фигурантам сообщили о подозрении

Всем троим мужчинам сообщили о подозрении в контрабанде транспортных средств по ч. 2 ст. 201-4 УК Украины.

Суд избрал им меры пресечения в виде заключения под стражу с альтернативой внесения залога. Также на два автомобиля наложили арест.

По инкриминируемой статье фигурантам может грозить до 11 лет лишения свободы.

Досудебное расследование осуществляют детективы БЭБ в Черновицкой области оперативного сопровождения СБУ и процессуального руководства Черновицкой областной прокуратуры.