На Буковині пільгові машини після перетину кордону ставали комерційними

Схему, за версією слідства, організував 44-річний керівник громадської організації з Вінниччини. До неї він залучив двох жителів Чернівецької області. Про це йдеться в релізах прокуратури та БЕБ у Чернівецькій області.

Автомобілі ввозили через пункт пропуску "Порубне – Сірет". У документах зазначали, що транспорт призначений як гуманітарна допомога для військових, що дозволяло не сплачувати митні платежі.

Завезли щонайменше 10 автомобілів

За даними слідства, з жовтня 2025 року до квітня 2026-го учасники схеми ввезли 10 легковиків загальною вартістю понад 3,1 млн грн. Але кількість машин може бути більшою.

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Правоохоронці також перевіряють можливу причетність фігурантів до ввезення за цією схемою понад 500 автомобілів.

Керівник ГО оформлював декларації та контролював фінансові операції. Його спільники організовували доставлення машин, проходження митного контролю, пошук покупців та продаж автомобілів.

Ввозилися автомобілі різних типів, в першу чергу таких, що мали попит на вторинному ринку. Фото: кримінальна справа

Під час обшуків вилучили документи на автомобілі, декларації про гуманітарну допомогу, мобільні телефони, гроші, чорнові записи та транспортні засоби. Також виявили європейські номерні знаки й тимчасові реєстраційні талони.

Фігурантам повідомили про підозру

Усім трьом чоловікам повідомили про підозру у контрабанді транспортних засобів за ч. 2 ст. 201-4 КК України.

Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Також на два автомобілі наклали арешт.

За інкримінованою статтею фігурантам може загрожувати до 11 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснюють детективи БЕБ у Чернівецькій області за оперативного супроводу СБУ та процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.