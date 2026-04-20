Новые тягачи почти не покупают: итоги рынка в марте 2026 года

По данным Института исследований авторынка, в марте 2026 года сегмент седельных тягачей в Украине оставался вялым: внутренний рынок еще держится благодаря перепродажам, импорт подержанной техники фактически замер, а новые тягачи покупают только те компании, которые имеют длинные контракты и прогнозируемую загрузку.

Рынок притормозил

Март не принес украинским перевозчикам хороших новостей. Общая активность в сегменте тягачей остается заметно ниже, чем в прошлом году. Всего за месяц в трех основных сегментах зарегистрировали 1261 седельный тягач. Само по себе это еще не провал, но динамика показывает другое: рынок не растет, а скорее пытается удержаться на плаву.

Главная причина вполне понятна. Логистический бизнес оказался под давлением высоких расходов, прежде всего из-за топлива. В таких условиях перевозчики не спешат инвестировать в новую технику, а чаще стараются работать с тем, что уже есть в парке, или покупают машины на вторичном рынке.

Внутренний рынок держится на DAF XF

Самым живым сегментом остались внутренние перепродажи. По сравнению с февралем они прибавили 12%, хотя в годовом измерении рынок все же просел на 6,4%. Это означает, что украинские перевозчики значительно чаще меняют технику между собой, чем привозят тягачи из-за рубежа или покупают новые.

Лидер здесь давно известен - DAF XF. Именно эта модель остается самой ликвидной на украинском рынке. Ее популярность объясняется очень просто: большое присутствие в парках, доступность запчастей, понятная сервисная база и хорошая репутация в ежедневной работе. Для бизнеса, который вынужден считать каждый день простоя, это часто важнее любых красивых технических презентаций.

Сразу за DAF XF идут MAN TGX и Volvo FH. Именно они формируют костяк украинского рынка тягачей. Рядом с ними до сих пор держатся и старые модели, в частности Renault Magnum, но чем дороже становится дизель, тем труднее таким ветеранам оправдывать свою эксплуатацию. Если несколько лет назад они были шансом дешево зайти в бизнес, то теперь часто превращаются в компромисс, который съедает прибыль уже на заправке.

Подержанный импорт уже не спасает

Сегмент импорта подержанных тягачей из Европы выглядит еще сдержаннее. В марте он прибавил лишь 2,3% относительно февраля, но в годовом измерении показал минус 11%. Всего за месяц на украинскую регистрацию стали 405 импортированных подержанных тягачей.

Для рынка это очень показательная цифра. Еще недавно именно подержанный импорт был главным способом обновить парк без заоблачных затрат. Теперь и этот вариант уже не выглядит таким легким. Вход в бизнес подорожал, а сроки окупаемости техники стали менее предсказуемыми. Перевозчики не хотят рисковать, когда тариф на перевозку не всегда поспевает за затратами.

В структуре импорта борьба за первое место идет между DAF XF и MAN TGX. Они идут практически ноздря в ноздрю. Третью строчку занимает Scania R-Series - модель, которую традиционно ценят за эффективность на дальних маршрутах и хорошую топливную экономичность.

Вообще весь верхний эшелон импортного рейтинга состоит из проверенных европейских брендов. Это красноречиво показывает, что в 2026 году украинский перевозчик выбирает не столько "дешевле на входе", сколько "надежнее в работе".

Новые тягачи покупают единицы

Самая сложная ситуация - в сегменте новых импортных тягачей. В марте он просел на 24,4% по сравнению с февралем. За весь месяц первую регистрацию получили всего 62 новые машины.

Это уже не просто сезонное колебание, а очень четкий сигнал. Крупные автопарки, лизинговые компании и частные перевозчики нажали на паузу. Обновление парка откладывают, потому что новый тягач сегодня - это не просто покупка, а серьезное долгосрочное обязательство. И идти на него готовы только те компании, которые имеют стабильные контракты и понятный горизонт работы.

В этом узком сегменте лидером марта стал MAN TGX. За ним расположился Volvo FH, а третье место занял Mercedes-Benz Actros. Новые DAF XF и DAF XG также присутствовали в регистрациях, но уже точечно. Это еще раз подтверждает главную тенденцию: даже лояльность к бренду сейчас отходит на второй план, когда речь идет о крупных инвестициях.

Почему рынок осторожен

Главный фон для всего сегмента - высокая себестоимость перевозок. Когда дизельное топливо стоит почти 90 гривен за литр, даже незначительная ошибка в планировании рейсов или простои начинают больно бить по прибыли. В таких условиях мелкие игроки чувствуют себя хуже всего. Они не имеют крупных контрактов, не всегда могут обеспечить полную загрузку в обе стороны и не имеют запаса прочности, который есть у крупных операторов.

Из-за этого рынок становится все более консолидированным. Выживают те, кто умеет работать эффективно, контролировать расходы и максимально загружать технику. Для остальных покупка нового тягача сегодня выглядит не развитием, а риском.

Что это означает для рынка

Март 2026 года показал сразу несколько важных вещей. Во-первых, украинский рынок тягачей все сильнее опирается на внутренний оборот техники. Во-вторых, импорт, который ранее подпитывал обновление парка, уже не дает такого эффекта. В-третьих, покупка новой техники фактически превращается в прерогативу крупных и финансово устойчивых игроков.

Все это означает, что средний возраст тягачей в украинском парке снова начнет расти. Перевозчики все чаще выбирают не обновление, а продление ресурса имеющихся машин. Простым языком - докатывают то, что уже имеют.

Итог

Март не изменил расстановку сил на рынке седельных тягачей, но очень хорошо подсветил его нынешнее состояние. DAF XF продолжает оставаться главной валютой внутреннего рынка. MAN TGX, Volvo FH и Scania сохраняют сильные позиции в импорте и новых регистрациях. Но общая картина одинакова для всех: перевозчики в Украине стали гораздо более осторожными.

Рынок не остановился, но явно взял паузу. И пока расходы на топливо и общая экономика перевозок будут оставаться такими напряженными, ставка будет делаться не на развитие, а на выживание и максимально прагматичный выбор техники.