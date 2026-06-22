Ответом Китая на европейские тарифы на электромобили стал бензобак

Продажи китайских плагин-гибридов в Европе продемонстрировали стремительный рост, что позволило компаниям успешно обходить действующие ограничения. Однако европейские чиновники уже готовят новые меры, направленные на закрытие этой коммерческой лазейки.

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Новое торговое наступление Брюсселя

По информации немецкой деловой газеты Handelsblatt, Европейский Союз планирует расширить границы тарифного противостояния. Новый этап расследований и ограничений будет направлен непосредственно на китайские гибридные автомобили с возможностью подзарядки от сети (PHEV).

Европейские автопроизводители рассматривают текущую ситуацию как очевидный юридический и таможенный пробел, который необходимо немедленно устранить. Представители европейской автомобильной индустрии отмечают, что китайские бренды мгновенно сориентировались на рынке, поэтому защита внутреннего производства требует от чиновников решительных ответных действий.

Стремительный рост популярности гибридов

Статистические данные подтверждают серьезность опасений европейского бизнеса. Текущие объемы регистраций плагин-гибридных моделей компании BYD в Европе растут значительно быстрее, чем продажи полностью электрических автомобилей этого же бренда. Аналогичная тенденция прослеживается и в деятельности концерна Chery, который поставил на европейский рынок десятки тысяч гибридных автомобилей, тогда как доля чисто электрических автомобилей в поставках остается минимальной.

Ситуация осложняется тем, что на сегодняшний день каждый десятый новый автомобиль, проданный в Европе, произведен в Китае, а местные бренды продолжают терять рыночные позиции. Предложенные регуляторные меры пока находятся на стадии активного обсуждения, однако официальное расследование может начаться уже в ближайшее время.

Стратегия Китая на опережение