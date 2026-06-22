Відповіддю Китаю на європейські тарифи на електромобілі став бензобак

Продажі китайських плагін-гібридів у Європі продемонстрували стрімке зростання, що дозволило компаніям успішно оминати чинні обмеження. Проте європейські чиновники вже готують нові заходи, спрямовані на закриття цієї комерційної лазівки.

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Новий торговельний наступ Брюсселя

За інформацією німецької ділової газети Handelsblatt, Європейський Союз планує розширити межі тарифного протистояння. Новий етап розслідувань та обмежень буде спрямований безпосередньо на китайські гібридні автомобілі з можливістю підзарядки від мережі (PHEV).

Європейські автовиробники розглядають поточну ситуацію як очевидну юридичну та митну прогалину, яку необхідно негайно ліквідувати. Представники європейської автомобільної індустрії зазначають, що китайські бренди миттєво зорієнтувалися на ринку, тому захист внутрішнього виробництва вимагає від чиновників рішучих дій у відповідь.

Стрімке зростання популярності гібридів

Статистичні дані підтверджують серйозність побоювань європейського бізнесу. Поточні обсяги реєстрацій плагін-гібридних моделей компанії BYD у Європі зростають значно швидшими темпами, ніж продажі повністю електричних машин цього ж бренда. Аналогічна тенденція простежується і в діяльності концерну Chery, який поставив на європейський ринок десятки тисяч гібридних автівок, тоді як частка чистих електромобілів у поставках залишається мінімальною.

Ситуація ускладнюється тим, що на сьогодні кожен десятий новий автомобіль, проданий у Європі, походить із Китаю, і місцеві бренди продовжують втрачати ринкові позиції. Запропоновані регуляторні заходи наразі перебувають на стадії активного обговорення, проте офіційне розслідування може розпочатися вже найближчим часом.

Стратегія Китаю на випередження