Прощаться рано: Mercedes-Benz окончательно решил судьбу своих купе-кроссоверов

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Mercedes-Benz GLE Coupe
Как сообщает издание Motor1, руководство Mercedes-Benz видит стабильный спрос на такие специфические модели. Вице-президент по стратегии продуктов Кристоф Старжински подчеркнул, что компания предлагает три купе-кроссовера и три четырехдверных седана в стиле купе, и это количество в ближайшее время не уменьшится.
"Я вижу сильный спрос на купе, у этого формата есть своя преданная база фанатов. Вы получаете очень просторный автомобиль с очень спортивным характером вождения, и мы рады, что имеем такую машину в арсенале",– Кристоф Старжински, вице-президент по стратегии продуктов.
Слухи о сокращении и реальности
Следует напомнить, что еще в 2024 году немецкое издание Handelsblatt публиковало инсайды о возможном снятии с производства некоторых моделей. Речь шла о том, что GLC и GLE Coupe могут стать первыми кандидатами на вылет ради оптимизации расходов компании.
Однако реальность оказалась иной. Хотя новое поколение GLC Coupe еще не представили, анонсированный возврат GLE Coupe на 2027 год четко дает понять, что нишевый кузов будет жить. Покупатели смогут выбирать среди широкой гаммы двигателей. Доступны останутся как базовые версии с индексом 350, так и заряженные модификации от подразделения AMG– 53 и 63.
Что делают конкуренты
- Mercedes-Benz далеко не единственный игрок, верящий в этот сегмент. Такие гиганты как Audi, BMW, Genesis и Porsche, продолжают выпускать купеобразные версии своих бестселлеров.
- К примеру, Audi держит в конвейере сразу две подобные модели – Q5 Sportback и флагманский Q8. В свою очередь Porsche позволяет заказать в формфакторе купе почти любую версию Cayenne, включая полностью электрические модификации.
- Однако энтузиазм разделяют не все автопроизводители. Японский премиумбренд Infiniti недавно снял с производства свой стремительный QX55 спустя всего несколько лет после старта продаж, а Volkswagen свернул выпуск электрического ID.5 в Европе на фоне глобального просмотра линейки.