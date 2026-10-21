Прощатися зарано: Mercedes-Benz остаточно вирішив долю своїх купе-кросоверів

Як повідомляє видання Motor1, керівництво Mercedes-Benz бачить стабільний попит на такі специфічні моделі. Віцепрезидент зі стратегії продуктів Крістоф Старжинські наголосив, що компанія наразі пропонує три купе-кросовери та три чотиридверні седани в стилі купе, і ця кількість найближчим часом не зменшиться.

"Я бачу сильний попит на купе, у цього формату є своя віддана база фанатів. Ви отримуєте дуже просторий автомобіль із надзвичайно спортивним характером водіння, і ми раді, що маємо таку машину в арсеналі", – Крістоф Старжинські, віцепрезидент зі стратегії продуктів.

Чутки про скорочення та реальність

Варто нагадати, що ще у 2024 році німецьке видання Handelsblatt публікувало інсайди про можливе зняття з виробництва деяких моделей. Тоді йшлося про те, що GLC та GLE Coupe можуть стати першими кандидатами на виліт заради оптимізації витрат компанії.

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Проте реальність виявилася інакшою. Хоча нове покоління GLC Coupe ще не представили, анонсоване повернення GLE Coupe на 2027 рік чітко дає зрозуміти, що нішевий кузов житиме. Покупці зможуть обирати серед широкої гами двигунів. Доступними залишаться як базові версії з індексом 350, так і заряджені модифікації від підрозділу AMG – 53 та 63.

Що роблять конкуренти