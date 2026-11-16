Рынок электромобилей обвалился: какие модели украинцы покупали в октябре

Как сообщает ассоциация Укравтопром, общее количество зарегистрированных за месяц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания составило чуть больше пяти тысяч единиц. Этот показатель оказался на 52 процента меньше, если сравнивать его с аналогичным периодом прошлого года.

Львиную долю в этой статистике традиционно формируют легковые машины, которых реализовали 4813 штук. Интересно, что сегмент новых электрокаров просел сильнее всего– из салонов выехало только 430 автомобилей, что фиксирует падение на значительные 82 процента.

Подержанный сегмент держится увереннее, хотя тоже демонстрирует минус 44 процента с показателем в 4383 растаможенных машин. Что касается коммерческой техники, то здесь ситуация еще более скромная: из 220 электрических фургонов и грузовиков новыми оказались только 13 экземпляров.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Лидеры симпатий среди украинских водителей

Если взглянуть на предпочтения покупателей новых авто, то здесь беспрекословно доминируют бренды из Поднебесной. Первое место уверенно занял кроссовер BYD Sea Lion 06 EV, избравший 87 автомобилистов. За ним расположились Zeekr 7X и Volkswagen ID.Unyx с результатами 42 и 27 проданных машин соответственно. Замыкают пятерку лидеров MG S6 EV и популярный лифтбек Zeekr 001.

На вторичном рынке картина остается стабильной и вполне прогнозируемым для нашего брата-автомобилиста. Абсолютным хитом импорта остается Tesla Model Y, которую пригнали в количестве 603 штук. Народный любимец Nissan Leaf немного уступил лидерство, собрав 524 регистрации, а третье место забрала Tesla Model 3 с показателем в 491 авто. Также в пятерку самых популярных "электричек" с пробегом традиционно вошли Chevrolet Bolt и Kia Niro EV.