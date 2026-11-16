Ринок електромобілів обвалився: які моделі українці купували у жовтні

Як повідомляє асоціація Укравтопром, загальна кількість зареєстрованих за місяць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення склала трохи більше п'яти тисяч одиниць. Цей показник виявився на 52 відсотки меншим, якщо порівнювати його з аналогічним періодом минулого року.

Левову частку в цій статистиці традиційно формують легкові машини, яких реалізували 4813 штук. Цікаво, що сегмент нових електрокарів просів найсильніше – з салонів виїхало лише 430 автомобілів, що фіксує падіння на значні 82 відсотки.

Вживаний сегмент тримається впевненіше, хоча теж демонструє мінус 44 відсотки з показником у 4383 розмитнені машини. Щодо комерційної техніки, то тут ситуація ще скромніша: з 220 електричних фургонів та вантажівок новими виявилися лише 13 екземплярів.

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Лідери симпатій серед українських водіїв

Якщо поглянути на вподобання покупців нових авто, то тут беззаперечно домінують бренди з Піднебесної. Першу сходинку впевнено зайняв кросовер BYD Sea Lion 06 EV, який обрали 87 автомобілістів. За ним розташувалися Zeekr 7X та Volkswagen ID.Unyx з результатами 42 та 27 проданих машин відповідно. Замикають п'ятірку лідерів MG S6 EV та популярний ліфтбек Zeekr 001.

На вторинному ринку картина залишається стабільною і цілком прогнозованою. Абсолютним хітом імпорту залишається Tesla Model Y, яку пригнали у кількості 603 штук. Народний улюбленець Nissan Leaf трохи поступився лідерством, зібравши 524 реєстрації, а третє місце забрала Tesla Model 3 з показником у 491 авто. Також до п'ятірки найпопулярніших "електричок" з пробігом традиційно увійшли Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.