Рынок новых грузовиков в Украине просел на 20% в месяц

По данным Укравтопром, Всего с начала 2026 года украинский парк пополнили 8626 новых грузовых и специальных автомобилей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Renault остается лидером

Больше новых коммерческих автомобилей в августе реализовала Renault – 250 машин.

В пятерку самых популярных марок также вошли:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Mercedes-Benz – 121 авто.;

Volkswagen - 100 авто;

Citroen – 85 авто;

Fiat - 67 авто.

Таким образом, несмотря на заметное падение продаж по сравнению с июлем, рынок новых коммерческих автомобилей остается выше прошлогодних показателей. По итогам восьми месяцев 2026 г. прирост составляет 14%.