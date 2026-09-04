Рынок новых грузовиков в Украине просел на 20% в месяц

Renault
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По данным Укравтопром, Всего с начала 2026 года украинский парк пополнили 8626 новых грузовых и специальных автомобилей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Renault остается лидером
Больше новых коммерческих автомобилей в августе реализовала Renault – 250 машин.
В пятерку самых популярных марок также вошли:
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
- Mercedes-Benz – 121 авто.;
- Volkswagen - 100 авто;
- Citroen – 85 авто;
- Fiat - 67 авто.
Таким образом, несмотря на заметное падение продаж по сравнению с июлем, рынок новых коммерческих автомобилей остается выше прошлогодних показателей. По итогам восьми месяцев 2026 г. прирост составляет 14%.