Укр
Ру

Рынок новых грузовиков в Украине просел на 20% в месяц

В августе в Украине реализовали 1050 новых коммерческих автомобилей, к которым относятся грузовики и спецтехника. Это на 20% меньше, чем в июле, но на 12% больше, чем в августе прошлого года.
Рынок новых грузовиков просел на 20%

Renault

Евгений Гудущан
logo4 сентября, 10:38
logo0
logo0 мин

По данным Укравтопром, Всего с начала 2026 года украинский парк пополнили 8626 новых грузовых и специальных автомобилей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Renault остается лидером

Больше новых коммерческих автомобилей в августе реализовала Renault – 250 машин.

В пятерку самых популярных марок также вошли:

Топливо
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на 
  • Mercedes-Benz – 121 авто.;
  • Volkswagen - 100 авто;
  • Citroen – 85 авто;
  • Fiat - 67 авто.

Таким образом, несмотря на заметное падение продаж по сравнению с июлем, рынок новых коммерческих автомобилей остается выше прошлогодних показателей. По итогам восьми месяцев 2026 г. прирост составляет 14%.

#Aвтобизнес #Новости
Реклама