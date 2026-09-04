Ринок нових вантажівок в Україні просів на 20% за місяць

Renault
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За даними Укравтопрому, загалом із початку 2026 року український парк поповнили 8626 нових вантажних і спеціальних автомобілів. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період торік.
Renault залишається лідером
Найбільше нових комерційних автомобілів у серпні реалізувала Renault — 250 машин.
До п'ятірки найпопулярніших марок також увійшли:
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
- Mercedes-Benz — 121 авто;
- Volkswagen — 100 авто;
- Citroen — 85 авто;
- Fiat — 67 авто.
Таким чином, попри помітне падіння продажів порівняно з липнем, ринок нових комерційних автомобілів залишається вищим за торішні показники. За підсумками восьми місяців 2026 року приріст становить 14%.