Ринок нових вантажівок в Україні просів на 20% за місяць

За даними Укравтопрому, загалом із початку 2026 року український парк поповнили 8626 нових вантажних і спеціальних автомобілів. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період торік.

Renault залишається лідером

Найбільше нових комерційних автомобілів у серпні реалізувала Renault — 250 машин.

До п'ятірки найпопулярніших марок також увійшли:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Mercedes-Benz — 121 авто;

Volkswagen — 100 авто;

Citroen — 85 авто;

Fiat — 67 авто.

Таким чином, попри помітне падіння продажів порівняно з липнем, ринок нових комерційних автомобілів залишається вищим за торішні показники. За підсумками восьми місяців 2026 року приріст становить 14%.