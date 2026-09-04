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Ринок нових вантажівок в Україні просів на 20% за місяць

У серпні в Україні реалізували 1050 нових комерційних автомобілів, до яких належать вантажівки та спецтехніка. Це на 20% менше, ніж у липні, однак на 12% більше, ніж у серпні минулого року.
Ринок нових вантажівок просів на 20%

Renault

Євген Гудущан
logo4 вересня, 10:38
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За даними Укравтопрому, загалом із початку 2026 року український парк поповнили 8626 нових вантажних і спеціальних автомобілів. Це на 14% більше, ніж за аналогічний період торік.

Renault залишається лідером

Найбільше нових комерційних автомобілів у серпні реалізувала Renault — 250 машин.

До п'ятірки найпопулярніших марок також увійшли:

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 
  • Mercedes-Benz — 121 авто;
  • Volkswagen — 100 авто;
  • Citroen — 85 авто;
  • Fiat — 67 авто.

Таким чином, попри помітне падіння продажів порівняно з липнем, ринок нових комерційних автомобілів залишається вищим за торішні показники. За підсумками восьми місяців 2026 року приріст становить 14%.

#Новини #Автобізнес
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