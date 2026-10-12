Рынок обвалился вдвое: какие электромобили покупали украинцы в сентябре

Как сообщает ассоциация Укравтопром, общее количество реализуемых за прошлый месяц транспортных средств на аккумуляторных источниках питания составило 4571 единицу. Основную массу традиционно сформировали легковые машины, которых приобрели 4349 штук.

Интересно, что сегмент новых электрокаров пострадал больше всего, показав падение на 80 процентов. Из автосалонов выехало лишь 448 новых "электричек", тогда как доля подержанных авто составила 3901 единицу, просев на 42 процента.

Коммерческая техника на электротяге тоже не поражает рекордами. За месяц бизнес приобрел 222 таких машин, среди которых новыми оказались всего 10 штук.

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Китайские новинки против проверенной классики

Среди новых электромобилей украинцы предпочитают китайский автопром. Абсолютным лидером сентября стал кроссовер BYD Sea Lion 06 EV, разошедшийся тиражом в 109 экземпляров.

Вторую строчку занял Volkswagen ID.Unyx с результатом 35 авто, а замыкает тройку лидеров Zeekr 7X, избравших 33 покупателя. Также в пятерку самых популярных новых моделей вошли Zeekr 001 и BYD Sea Lion 05 EV.

На рынке импортируемых авто с пробегом ситуация остается стабильной, ведь здесь царят хорошо знакомые украинцам бестселлеры. Первое место уверенно удерживает Tesla Model Y, которую привезли в количестве 512 штук.

В спину лидеру дышит народный любимец Nissan Leaf с показателем 484 авто, а третье место занимает Tesla Model 3, которую выбрали 468 водителей. Замыкают рейтинг доступные городские хэтчбеки Chevrolet Bolt и Renault Zoe.