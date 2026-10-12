Ринок обвалився вдвічі: які електромобілі купували українці у вересні

Як повідомляє асоціація Укравтопром, загальна кількість реалізованих за минулий місяць транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення склала 4571 одиницю. Основну масу традиційно сформували легкові машини, яких придбали 4349 штук.

Цікаво, що сегмент нових електрокарів постраждав найбільше, показавши падіння на 80 відсотків. З автосалонів виїхало лише 448 нових "електричок", тоді як частка вживаних авто склала 3901 одиницю, просівши на 42 відсотки.

Комерційна техніка на електротязі також не вражає рекордами. За місяць бізнес придбав 222 такі машини, серед яких новими виявилися лише 10 штук.

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Китайські новинки проти перевіреної класики

Серед нових електромобілів українці віддають перевагу китайському автопрому. Абсолютним лідером вересня став кросовер BYD Sea Lion 06 EV, який розійшовся тиражем у 109 екземплярів.

Другу сходинку посів Volkswagen ID.Unyx із результатом 35 авто, а замикає трійку лідерів Zeekr 7X, який обрали 33 покупці. Також до п'ятірки найпопулярніших нових моделей увійшли Zeekr 001 та BYD Sea Lion 05 EV.

На ринку імпортованих авто з пробігом ситуація залишається стабільною, адже тут панують добре знайомі українцям бестселери. Перше місце впевнено тримає Tesla Model Y, яку привезли у кількості 512 штук.

У спину лідеру дихає народний улюбленець Nissan Leaf із показником 484 авто, а третю позицію займає Tesla Model 3, яку обрали 468 водіїв. Замикають рейтинг доступні міські хетчбеки Chevrolet Bolt та Renault Zoe.