Штрафы ПДД в Дії поможет оплатить искусственный интеллект

Дия продолжает масштабировать AI-ассистента и запускает новые функции непосредственно в мобильном приложении. Теперь украинцы могут оплачивать штрафы за нарушение ПДД и получать выписки о месте проживания через обычный чат с ИИ-агентом.

В Минцифры заявляют, что приложение переходит к формату Agentic State - модели цифровой структуры, где сервисы работают проактивно и самостоятельно предлагают решения под конкретные жизненные ситуации пользователя.

Какие услуги уже доступны через Дія.AI

Сейчас AI-ассистент в приложении поддерживает три ключевые функции:

получение выписки о месте проживания взрослого;

получение выписки о месте проживания ребенка;

уплату штрафов ПДД прямо в чате.

Для этого достаточно обновить приложение Дія до последней версии, нажать иконку Дія.AI и написать запрос. Например: “мне нужна выписка” или “показать штрафы”.

Система автоматически определяет нужную услугу, формирует документы или отправляет ссылку на оплату штрафа.

Как работает новый AI-ассистент

Технологической основой Дія.AI стала модель Gemini от Google, интегрированная через платформу Vertex AI. В Минцифры отмечают, что персональные данные пользователей не используются для обучения общей AI-модели и обрабатываются только в защищенной среде Дія.

По словам команды проекта, главная идея - убрать сложную навигацию по государственным сервисам и перевести взаимодействие в формат обычного общения.

Особенно важной новая функция может стать для автомобилистов. Теперь водители получают отдельный канал быстрого доступа к штрафам ПДД без необходимости самостоятельно искать соответствующий раздел в приложении.

Почему это важно для водителей

Запуск AI-агента фактически меняет подход к цифровым автосервисам в Украине. Если раньше водителю нужно было вручную проверять наличие штрафов или переходить между несколькими меню, теперь система сама сообщает о новых постановлениях и предлагает мгновенную оплату.

Это также часть глобального тренда на интеграцию искусственного интеллекта в государственные транспортные сервисы. Украина стала одной из первых стран, где AI-ассистент государственного уровня не только консультирует, но и выполняет реальные административные действия в чате.

В то же время сервис пока работает в режиме открытого бета-тестирования. В Минцифры признают, что система продолжает учиться, поэтому пользователей призывают активно тестировать функции и присылать обратную связь.