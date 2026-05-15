Штрафи ПДР у Дії допоможе сплатити штучний інтелект

Дія продовжує масштабувати AI-асистента та запускає нові функції безпосередньо у мобільному застосунку. Відтепер українці можуть сплачувати штрафи за порушення ПДР та отримувати витяги про місце проживання через звичайний чат із ШІ-агентом.

У Мінцифри заявляють, що додаток переходить до формату Agentic State — моделі цифрової структури, де сервіси працюють проактивно та самостійно пропонують рішення під конкретні життєві ситуації користувача.

Які послуги вже доступні через Дія.AI

Наразі AI-асистент у застосунку підтримує три ключові функції:

отримання витягу про місце проживання дорослого;

отримання витягу про місце проживання дитини;

сплату штрафів ПДР прямо в чаті.

Для цього достатньо оновити застосунок Дія до останньої версії, натиснути іконку Дія.AI та написати запит. Наприклад: “мені потрібен витяг” або “показати штрафи”.

Система автоматично визначає потрібну послугу, формує документи або надсилає посилання на оплату штрафу.

Як працює новий AI-асистент

Технологічною основою Дія.AI стала модель Gemini від Google, інтегрована через платформу Vertex AI. У Мінцифри наголошують, що персональні дані користувачів не використовуються для навчання загальної AI-моделі та обробляються лише в захищеному середовищі Дії.

За словами команди проекту, головна ідея — прибрати складну навігацію по державних сервісах і перевести взаємодію у формат звичайного спілкування.

Особливо важливою нова функція може стати для автомобілістів. Тепер водії отримують окремий канал швидкого доступу до штрафів ПДР без необхідності самостійно шукати відповідний розділ у застосунку.

Чому це важливо для водіїв

Запуск AI-агента фактично змінює підхід до цифрових автосервісів в Україні. Якщо раніше водієві потрібно було вручну перевіряти наявність штрафів або переходити між кількома меню, тепер система сама повідомляє про нові постанови та пропонує миттєву оплату.

Це також частина глобального тренду на інтеграцію штучного інтелекту в державні транспортні сервіси. Україна стала однією з перших країн, де AI-асистент державного рівня не лише консультує, а й виконує реальні адміністративні дії у чаті.

Водночас сервіс поки працює у режимі відкритого бета-тестування. У Мінцифри визнають, що система продовжує навчатися, тому користувачів закликають активно тестувати функції та надсилати зворотний зв’язок.