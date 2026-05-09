Сколько "на руки" получают дальнобойщики в Польше и ЕС в 2026 году: насколько проигрывает украинская зарплата

В сервисе трудоустройства Truckwork.pl рассказали, сколько сегодня реально зарабатывают дальнобойщики в Польше и на международных рейсах по странам ЕС.

Об этом на своей странице со ссылкой на упомянутый ресурс трудоустройства и обучения рассказывает vitrina.pl. Статистика сравнений внутренних маршрутов и на европейских рейсах довольно контрастная.

Зарплаты водителей в Польше: до 8 тысяч злотых

По словам представителя Truckwork.pl Назара (фамилия не указана), водители тентовых полуприцепов и рефрижераторов, которые работают только на внутренних маршрутах Польши, получают в среднем 350–400 злотых "чистыми" за день. В конвертации это будет 4,26 – 4,86 тыс. гривен.

Учитывая примерно 20 рабочих дней в месяц, реальный доход составляет 7–8 тысяч злотых нетто. Конвертируем и получаем результат – 85,2 - 97,4 тыс. гривен

Для новичков действует стажировка (см. близкое к теме видео ниже), во время которой компании обычно выплачивают около половины стандартной ставки. Чаще всего она длится около месяца, после чего водитель переходит на полную оплату.

Как водители увеличивают свой доход

В транспортных компаниях активно используют бонусные системы. Самая распространенная – доплаты за экономное вождение и низкий расход топлива.

Дополнительные надбавки также могут начислять за ADR-допуски для перевозки опасных грузов. Впрочем, больше всего на зарплату влияют именно международные рейсы.

На международных маршрутах – до 3 тысяч евро

В перевозках по странам ЕС ставки уже считаются в евро. Водители с опытом от года, пакетом документов и ADR в польских компаниях получают в среднем 100 евро в сутки "чистыми", то есть 5,1 тыс. грн/сутки.

Поскольку международники работают каденциями по несколько недель подряд, оплачиваются даже дни простоя на паркингах в выходные. В результате месячный доход достигает 2700–3000 евро или почти 13 тысяч злотых. Это – 158,3 тыс. гривен в конвертации.

Для водителей без опыта ставка стартует с 60–70 евро во время стажировки и постепенно возрастает до 100 евро после нескольких каденций.

Сколько зарабатывает дальнобойщик в Германии

Правда, Vitrina не сделала описание зарплат водителей в немецких компаниях, ограничившись сравнением трудоустройства. Однако в редакции Авто24 решили выяснить это самостоятельно. Результат также не сильно контрастировал, но разница все-таки есть.

Итак, по состоянию на весну 2026 года водители в среднем получают €3 417 брутто в месяц, то есть 175,4 тыс. гривен. В Польше, напомним, в конвертации где-то 158,3 тыс. гривен.

Минимальная ставка с 1 января 2026 года в Германии снова выросла до €13,90 брутто за час, то есть до 714 гривен. Не следует забывать о суточных, что на международных маршрутах могут достигать почти €100 в день (после вычета налогов) на каждые сутки в рейсе, в т.ч. и во время отдыха в выходной.

Инфографика: Авто24

Польша проигрывает Германии из-за легализации

В Truckwork.pl также отмечают, что все больше компаний-партнеров сервиса – не польские, а немецкие, чешские или литовские перевозчики.

Причина – сложные и долгие процедуры легализации работников в Польше. Для граждан стран Центральной Азии или Африки процесс оформления может длиться до года, тогда как в Германии документы часто оформляют значительно быстрее.

Один километр – одна гривна

Примерно так оплачивается работа дальнобойщика в Украине. В лучшем случае водитель получит 1,4 гривны за километр дороги, но все зависит от маршрутов, работодателя, системы оплаты и опыта водителя.

По свидетельству аналитиков autoline.ua, средняя зарплата украинского дальнобойщика в 2026 году колеблется в пределах 45 000 – 50 000 гривен в месяц. В основном это касается водителей международных перевозок. Начинающие водители, которые “обкатываются” внутренними маршрутами Украины, получают в пределах 30 000 гривен в месяц.

Инфографика: Work.ua / Авто24

Самые свежие данные по итогам 761 вакансий на сегодняшний день выдали аналитики work.ua – по состоянию на май 2026 года средняя зарплата дальнобойщика 65 000 гривен. В разрезе городов больше обещает платить только Львов – 70 000 гривен.

Инфографика: Work.ua

Правда, дальнобойщики с опытом работы на зарубежных рейсах могут получать 80 000 гривен. Однако это практически в два раза меньше, чем в соседней Польше, где уже признали, что украинские мигранты трудолюбивые, честные и добросовестные и терять такой рабочий потенциал не стоит любой ценой.

Что имеем в итоге

Эксперты редакции Авто24 склоняются к мнению, что с такими контрастами в зарплатах уже в ближайшие после войны годы Украина будет иметь самый большой в Европе дефицит водителей не только на грузовых, но и на пассажирских перевозках.