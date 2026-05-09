Скільки "на руки" отримують далекобійники у Польщі та ЄС у 2026 році: наскільки програє українська зарплата

У сервісі працевлаштування Truckwork.pl розповіли, скільки сьогодні реально заробляють далекобійники у Польщі та на міжнародних рейсах країнами ЄС.

Про це на своїй сторінці з посиланням на згаданий ресурс працевлаштування та навчання розповідає vitrina.pl. Статистика порівнянь внутрішніх маршрутів та на європейських рейсах доволі контрастна.

Читайте також Скільки "на руки" отримують водії у Польщі: дослідження

Зарплати водіїв у Польщі: до 8 тисяч злотих

За словами представника Truckwork.pl Назара (прізвище не вказано), водії тентових напівпричепів та рефрижераторів, котрі працюють лише на внутрішніх маршрутах Польщі, отримують у середньому 350–400 злотих "чистими" за день. У конвертації це буде 4,26 – 4,86 тис. гривень.

З огляду на приблизно 20 робочих днів за місяць, реальний дохід становить 7–8 тисяч злотих нетто. Конвертуємо й отримуємо результат – 85,2 - 97,4 тис. гривень

Для новачків діє стажування (див. близьке до теми відео нижче), під час якого компанії зазвичай виплачують близько половини стандартної ставки. Найчастіше воно триває близько місяця, після чого водій переходить на повну оплату.

Читайте також Скільки отримує автомеханік у Польщі

Як водії збільшують свій дохід

У транспортних компаніях активно використовують бонусні системи. Найпоширеніша – доплати за економне водіння та низьку витрату пального.

Додаткові надбавки також можуть нараховувати за ADR-допуски для перевезення небезпечних вантажів. Втім, найбільше на зарплату впливають саме міжнародні рейси.

Читайте також Де професія водія цінується вище за програмістів: досвід Нідерландів

На міжнародних маршрутах – до 3 тисяч євро

У перевезеннях країнами ЄС ставки вже рахуються у євро. Водії з досвідом від року, пакетом документів та ADR у польських компаніях отримують у середньому 100 євро на добу "чистими", тобто 5,1 тис. грн/доба.

Оскільки міжнародники працюють каденціями по кілька тижнів поспіль, оплачуються навіть дні простою на паркінгах у вихідні. У результаті місячний дохід сягає 2700–3000 євро або майже 13 тисяч злотих. Це – 158,3 тис. гривень у конвертації.

Для водіїв без досвіду ставка стартує з 60–70 євро під час стажування та поступово зростає до 100 євро після кількох каденцій.

Скільки заробляє далекобійник у Німеччині

Щоправда, Vitrina не зробила опис зарплат водіїв у німецьких компаніях, обмежившись порівнянням працевлаштування. Однак у редакції Авто24 вирішили з'ясувати це самостійно. Результат також не сильно контрастував, але різниця все-таки є.

Читайте також За 80 тисяч гривень на місяць ніхто не хоче працювати водієм

Отож, станом на весну 2026 року водії в середньому отримують €3 417 брутто на місяць, тобто 175,4 тис. гривень. У Польщі, нагадаємо, у конвертації десь 158,3 тис. гривень.

Мінімальна ставка з 1 січня 2026 року в Німеччині знову зросла до €13,90 брутто за годину, тобто до 714 гривень. Не слід забувати про добові, що на міжнародних маршрутах можуть сягати майже €100 на день (після вирахування податків) на кожну добу у рейсі, у т.ч. й під час відпочинку у вихідний.

Інфографіка: Авто24

Польща програє Німеччині через легалізацію

У Truckwork.pl також зазначають, що дедалі більше компаній-партнерів сервісу – не польські, а німецькі, чеські чи литовські перевізники.

Причина – складні та довгі процедури легалізації працівників у Польщі. Для громадян країн Центральної Азії чи Африки процес оформлення може тривати до року, тоді як у Німеччині документи часто оформлюють значно швидше.

Читайте також В Литві водіям за роботу вночі платять удвічі більше

Один кілометр – одна гривня

Приблизно так оплачується робота далекобійника в Україні. У кращому разі водій отримає 1,4 гривні за кілометр дороги, але все залежить від маршрутів, роботодавця, системи оплати та досвіду водія.

За свідченням аналітиків autoline.ua, середня зарплата українського далекобійника у 2026 році коливається в межах 45 000 – 50 000 гривень на місяць. В основному це стосується водіїв міжнародних перевезень. Водії-початківці, котрі “обкатуються” внутрішніми маршрутами України, отримують в межах 30 000 гривень на місяць.

Інфографіка: Work.ua / Авто24

Найсвіжіші дані за підсумками 761 вакансій на сьогоднішній день видали аналітики work.ua – станом на травень 2026 року середня зарплата далекобійника 65 000 гривень. В розрізі міст більше обіцяє платити лише Львів – 70 000 гривень.

Інфографіка: Work.ua

Щоправда, далекобійники з досвідом роботи на закордонних рейсах можуть отримувати 80 000 гривень. Однак це практично у два рази менше, ніж у сусідній Польщі, де вже визнали, що українські мігранти працьовиті, чесні та добросовісні й втрачати такий робочий потенціал не варто за будь-яку ціну.

Читайте також Український біженець став заробляти в Британії 100 000 гривень на місяць

Що маємо у підсумку

Експерти редакції Авто24 схиляються до думки, що з такими контрастами у зарплатах вже в найближчі після війни роки України матиме найбільший у Європі дефіцит водіїв не тільки на вантажних, але й на пасажирських перевезеннях.