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Сколько потратили украинцы на импорт автомобилей

Импорт легковых автомобилей в Украину продемонстрировал ощутимое падение по итогам первых семи месяцев 2026 года.
Сколько потратили украинцы на импорт автомобилей

На битки из США украинцы потратили более полумиллиарда долларов за неполный 2026 год

Евгений Гудущан
logo25 августа, 17:30
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По свежим данным таможенной службы, на которые ссылается Укравтопром, за период с января по июль в страну было ввезено легкового автотранспорта на общую сумму $2,624 млрд, что на 17% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Такое падение оказало существенное влияние и на общую структуру украинского импорта. Доля легковых машин в общем объеме ввозимых товаров сократилась до 4,5%, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,9%.

Причины падения и структура импорта

Главным триггером негативной динамики стало значительное повышение налогов на ввоз электромобилей, который вступил в силу в начале этого года и заметно охладил интерес импортеров.

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Вторичный рынок продолжает удерживать безоговорочное лидерство: более 70% всех импортированных легковых авто составили б/у машины. В разрезе стран-поставщиков сформировалась тройка главных поставщиков:

  • США - $508,3 млн
  • Германия - $416,2 млн
  • Япония - $371,2 млн
#Новости #Регистриция автомобиля #Статистика #Aвтобизнес