Сколько потратили украинцы на импорт автомобилей

По свежим данным таможенной службы, на которые ссылается Укравтопром, за период с января по июль в страну было ввезено легкового автотранспорта на общую сумму $2,624 млрд, что на 17% меньше по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Такое падение оказало существенное влияние и на общую структуру украинского импорта. Доля легковых машин в общем объеме ввозимых товаров сократилась до 4,5%, тогда как в прошлом году этот показатель составил 6,9%.

Причины падения и структура импорта

Главным триггером негативной динамики стало значительное повышение налогов на ввоз электромобилей, который вступил в силу в начале этого года и заметно охладил интерес импортеров.

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Вторичный рынок продолжает удерживать безоговорочное лидерство: более 70% всех импортированных легковых авто составили б/у машины. В разрезе стран-поставщиков сформировалась тройка главных поставщиков: