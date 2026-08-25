Скільки витратили українці на імпорт авто

За свіжими даними митної служби, на які посилається Укравтопром, за період із січня по липень в країну було ввезено легкового автотранспорту на загальну суму $2,624 млрд, що на 17% менше відносно аналогічного періоду минулого року.

Таке падіння суттєво вплинуло і на загальну структуру українського імпорту. Частка легкових машин у загальному обсязі ввезених товарів скоротилася до 4,5%, тоді як торік цей показник становив 6,9%.

Причини падіння та структура імпорту

Головним тригером негативної динаміки стало значне підвищення податків на ввезення електромобілів, яке набуло чинності на початку цього року та помітно охолодило інтерес імпортерів.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вторинний ринок продовжує утримувати беззаперечне лідерство: понад 70% від усіх імпортованих легкових авто склали вживані машини. У розрізі країн-постачальників сформувалася трійка головних постачальників: