Сколько стоит самый дешевый Ferrari на украинском рынке

Как сообщает портал TopGir со ссылкой на маркетплейс AUTO.RIA, речь идет о сером Ferrari California 2010 года выпуска с заявленным пробегом в 39 тысяч километров. Продавец уверяет, что спорткар никогда не находился в ДТП, имеет два ключа и полностью готов к эксплуатации.

Главный нюанс этого заманчивого предложения скрывается в геолокации. Несмотря на то, что в карточке товара указан Киев, фактически автомобиль сейчас находится в Испании.

"Машина доступна для доставки по Европе", – отмечает владелец, оставляя вопрос стоимости транспортировки в Украину открытым.

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Технические фишки и цена вопроса

Эта модель стала знаковой для итальянского бренда, ведь это первая серийная Ferrari, которая получила складную металлическую крышу, скрывающуюся в багажнике всего за 14 секунд. Под капотом здесь установлен классический атмосферный 4,3-литровый V8, передающий всю мощность на задние колеса через быструю семиступенчатую коробку с двумя сцеплениями.

Заявленные 85 тысяч долларов выглядят очень интересно на фоне других предложений. Для сравнения, другую аналогичную California в том же году выпуска на AUTO.RIA сейчас продают за 103 500 долларов, что почти на 18% дороже.

Согласно открытым регистрационным данным, за свою жизнь этот экземпляр сменил четырех владельцев. Последнее переоформление документов произошло как раз накануне полномасштабного вторжения – 12 февраля 2022 года.

Осенний бум на эксклюзив

Напомним, что этой осенью мировой рынок эксклюзивных авто стабильно удивляет громкими сделками. Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно на аукционе продали трековый гиперкар Ferrari 499P Modificata за фантастические 10 миллионов долларов.

А вот в Украине коллекционеры охотятся за более приземленными, но не менее интересными капсулами времени. В частности, в Черновцах выставили на продажу идеальную Audi A8 2008 года с небольшим пробегом, за которую просят почти 19 тысяч долларов.