Скільки коштує найдешевший Ferrari на українському ринку

Як повідомляє портал TopGir із посиланням на маркетплейс AUTO.RIA, йдеться про сіру Ferrari California 2010 року випуску із заявленим пробігом у 39 тисяч кілометрів. Продавець запевняє, що спорткар ніколи не був у ДТП, має два ключі та повністю готовий до експлуатації.

Головний нюанс цієї привабливої пропозиції ховається в геолокації. Попри те, що в картці товару вказано Київ, фактично автомобіль зараз перебуває в Іспанії. "Машина доступна для доставки будь-куди по Європі", – зазначає власник, залишаючи питання вартості транспортування в Україну відкритим.

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Технічні фішки та ціна питання

Ця модель стала знаковою для італійського бренду, адже це перша серійна Ferrari, яка отримала складаний металевий дах, що ховається в багажник всього за 14 секунд. Під капотом тут встановлено класичний атмосферний 4,3-літровий V8, який передає всю потужність на задні колеса через швидку семиступеневу коробку з двома зчепленнями.

Запрошені 85 тисяч доларів виглядають доволі цікаво на тлі інших пропозицій. Для порівняння, іншу аналогічну California того ж року випуску на AUTO.RIA зараз продають за 103 500 доларів, що майже на 18% дорожче.

Згідно з відкритими реєстраційними даними, за своє життя цей екземпляр змінив чотирьох власників. Останнє переоформлення документів відбулося якраз напередодні повномасштабного вторгнення – 12 лютого 2022 року.

Осінній бум на ексклюзив

Нагадаємо, що цієї осені світовий ринок ексклюзивних авто стабільно дивує гучними угодами. Як уже повідомлялося на нашому сайті, нещодавно на аукціоні продали трековий гіперкар Ferrari 499P Modificata за фантастичні 10 мільйонів доларів.

А от в Україні колекціонери полюють на більш приземлені, але не менш цікаві капсули часу. Зокрема, у Чернівцях виставили на продаж ідеальну Audi A8 2008 року з мізерним пробігом, за яку просять майже 19 тисяч доларів.