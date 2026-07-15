Сколько стоит самый дорогой Mercedes-Benz G-Class в Украине

В Украине выставили на продажу один из самых дорогих Mercedes-Benz G-Class. За бронированный Mercedes-AMG G 63 G Manufaktur 2024 года выпуска с пробегом всего 1 тыс. км просят 650 тыс. долларов.

Объявление о продаже эксклюзивного внедорожника опубликовано на AUTO.RIA, пишет topgir.com.ua.

Внедорожник с бронированием B6+

Продавец отмечает, что автомобиль был создан по индивидуальному заказу. Новый Mercedes-AMG G 63 приобрели у официального дилера “«Автодом Украина»” в Киеве, после чего почти два года длились работы по его бронированию.

Бронирование уровня B6+ выполнила компания ArmX. Внедорожник имеет полный комплект сертификатов и документов, подтверждающих соответствие бронирования заявленному классу.

Минимальный пробег и прозрачная история

Согласно сервисной информации, автомобиль не находится в розыске. Последнюю регистрационную операцию провели 28 мая 2026 года – транспортное средство было перерегистрировано на нового владельца по договору, оформленному в сервисном центре.

При этом продавец уточняет, что все переоформления осуществлялись исключительно в рамках одного предприятия.

585-сильный V8 и версия G Manufaktur

В основе автомобиля – актуальный Mercedes-AMG G 63 поколения W464. Внедорожник оснащен 4,0-литровым бензиновым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 585 к.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода 4Matic.

Версия G Manufaktur предполагает индивидуальную отделку кузова и салона, использование премиальных материалов и эксклюзивных декоративных элементов. Представленный экземпляр выполнен в черном цвете.

По словам продавца, автомобиль фактически находится в состоянии нового. Сочетание минимального пробега, заводской версии AMG, индивидуальной версии G Manufaktur и сертифицированной брони B6+ сделало этот Mercedes-Benz G-Class одним из самых дорогих автомобилей, которые в настоящее время продаются на украинском рынке.