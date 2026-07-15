Скільки коштує найдорожчий Mercedes-Benz G-Class в Україні

В Україні виставили на продаж один із найдорожчих Mercedes-Benz G-Class. За броньований Mercedes-AMG G 63 G Manufaktur 2024 року випуску з пробігом лише 1 тис. км просять 650 тис. доларів.

Оголошення про продаж ексклюзивного позашляховика опубліковане на AUTO.RIA, пише topgir.com.ua.

Позашляховик із бронюванням B6+

Продавець зазначає, що автомобіль був створений за індивідуальним замовленням. Новий Mercedes-AMG G 63 придбали в офіційного дилера “Автодом Україна” у Києві, після чого майже два роки тривали роботи з його бронювання.

Захист рівня B6+ виконала компанія ArmX. Позашляховик має повний комплект сертифікатів і документів, які підтверджують відповідність бронювання заявленому класу.

Мінімальний пробіг і прозора історія

За даними сервісної інформації, автомобіль не перебуває в розшуку. Останню реєстраційну операцію провели 28 травня 2026 року — транспортний засіб був перереєстрований на нового власника за договором, оформленим у сервісному центрі.

Водночас продавець уточнює, що всі переоформлення здійснювалися лише всередині одного підприємства.

585-сильний V8 і виконання G Manufaktur

В основі автомобіля — актуальний Mercedes-AMG G 63 покоління W464. Позашляховик оснащений 4,0-літровим бензиновим двигуном V8 із подвійним турбонаддувом потужністю 585 к.с., автоматичною коробкою передач і системою повного приводу 4Matic.

Версія G Manufaktur передбачає індивідуальне оздоблення кузова та салону, використання преміальних матеріалів і ексклюзивних декоративних елементів. Представлений екземпляр виконаний у чорному кольорі.

За словами продавця, автомобіль фактично перебуває у стані нового. Поєднання мінімального пробігу, заводської версії AMG, індивідуального виконання G Manufaktur та сертифікованого бронювання B6+ зробило цей Mercedes-Benz G-Class одним із найдорожчих автомобілів, які наразі продаються на українському ринку.