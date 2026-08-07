Сколько стоит ВАЗ-2105 в состоянии нового авто

На украинском рынке появился необычный экземпляр ВАЗ-2105. В Киеве на продажу был выставлен седан 1986 года выпуска с заявленным пробегом всего 3700 км. За автомобиль просят 12 000 долларов, что по текущему курсу составляет около 537 тыс. грн.

Как пишет topgir.com.ua, объявление опубликовано на сайте по продаже подержанных авто. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,3 литра и механической коробкой передач.

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Почти не эксплуатировался

По словам продавца, за 40 лет автомобиль совершил лишь три дальних поездки, а все остальное время хранился в гараже. В сервисе AUTO.RIA указаны три владельца, а последнюю перерегистрацию автомобиля провели 24 января 2026 года через сервисный центр МВД.

Седан имеет темно-коричневый кузов и рыжий салон. В карточке объявления пробег округлен до 4 тысяч километров, однако продавец уточняет, что фактический показатель составляет 3700 км.

Заводская комплектация и награда

Владелец называет автомобиль настоящим капсулой времени и утверждает, что он может стать музейным экспонатом или украшением частной коллекции.

Среди особенностей автомобиля:

оригинальные заводские шины МИ-166;

новое запасное колесо, которое ни разу не устанавливали;

комплект штатного инструмента без следов использования;

заменены смазка и охлаждающая жидкость.

Кроме того продавец отмечает, что этот ВАЗ-2105 получил кубок ретрофестиваля Old Car Land в номинации.“ Машина как из магазина” .

Согласно данным продавца, автомобиль не находится в розыске и готов к продаже. Для ценителей советской классики это один из наиболее сохранившихся экземпляров ВАЗ-2105, которые сегодня можно найти на украинском рынке.