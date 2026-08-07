Скільки коштує ВАЗ-2105 у стані нового авто

На українському ринку з'явився незвичайний екземпляр ВАЗ-2105. У Києві на продаж виставили седан 1986 року випуску із заявленим пробігом лише 3700 км. За автомобіль просять 12 000 доларів, що за поточним курсом становить близько 537 тис. грн.

Як пише topgir.com.ua, оголошення опубліковане на сайті з продажу вживаних авто. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,3 літра та механічною коробкою передач.

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Майже не експлуатувався

За словами продавця, за 40 років автомобіль здійснив лише три далекі поїздки, а весь інший час зберігався в гаражі. У сервісі AUTO.RIA зазначено трьох власників, а останню перереєстрацію автомобіля провели 24 січня 2026 року через сервісний центр МВС.

Седан має темно-коричневий кузов та рудий салон. У картці оголошення пробіг округлено до 4 тисяч кілометрів, однак продавець уточнює, що фактичний показник становить 3700 км.

Заводська комплектація та нагорода

Власник називає автомобіль справжньою "капсулою часу" та стверджує, що він може стати музейним експонатом або окрасою приватної колекції.

Серед особливостей автомобіля:

оригінальні заводські шини МІ-166;

нове запасне колесо, яке жодного разу не встановлювали;

комплект штатного інструменту без слідів використання;

замінені мастило та охолоджувальна рідина.

Крім того, продавець зазначає, що цей ВАЗ-2105 отримав кубок ретрофестивалю Old Car Land у номінації “Машина як з магазину”.

Згідно з даними продавця автомобіль не перебуває в розшуку та готовий до продажу. Для поціновувачів радянської класики це один із найбільш збережених екземплярів ВАЗ-2105, які сьогодні можна знайти на українському ринку.