Во сколько оценили ЗАЗ-1103 "Славута" в состоянии нового авто

На самой популярной платформе по продаже всего подержанного продается ЗАЗ-1103 Slavuta 2010 года с пробегом 33 тыс. км. Автомобиль в состоянии музейного экспоната оценили в $2200. Покупка такой и ее консервация может стать неплохой инвестицией, считают в Авто24.

Предложение продажи компактного автомобиля ЗАЗ-1103 Slavuta 2010 года выпуска выглядит довольно интересно с точки зрения инвестиций. В качестве автомобиля на каждый день такая покупка несколько сомнительна. Автомобиль имеет очень небольшой пробег - всего 33 тысячи километров, что является достаточно редким показателем для модели такого возраста.

Основные характеристики автомобиля:

модель - ЗАЗ 1103 Slavuta

год выпуска - 2010

пробег - 33 тыс. км

двигатель - бензиновый, объем 1,3 л

коробка передач - механическая

привод - передний

тип кузова - седан

цвет - синий

состояние - технически исправен, на ходу

растаможка - автомобиль растаможен

Состояние кузова и лакокрасочного покрытия

По словам продавца, автомобиль сохранился в очень хорошем состоянии. Кузов без коррозии, здутий краски или других дефектов. Лакокрасочное покрытие практически как новое, без заметных следов эксплуатации. В то же время отмечается, что один элемент кузова имел подкраску.

Техническое состояние

Двигатель работает исправно и не имеет замечаний. Подвеска также в хорошем состоянии, автомобиль движется плавно. Вся электрика функционирует без проблем. Автомобиль хранился в сухом гараже, что положительно повлияло на его общее состояние.

Состояние салона

Салон автомобиля хорошо сохранен. Внутри не курили, обивка сидений и другие элементы интерьера остались в почти идеальном состоянии.

Документы

Продавец отмечает, что с документами все в порядке, поэтому автомобиль готов к простой процедуре продажи и переоформления.