У скільки оцінили ЗАЗ-1103 "Славута", що виглядає як нова

На найпопулярнішій платформі з продажу всього вживаного продається ЗАЗ-1103 Slavuta 2010 року з пробігом 33 тис. км. Автомобіль у стані музейного експонату оцінили у $2200. Купівля такого авто та її консервація може стати непоганою інвестицією, пише Авто24.

Пропозиція продажу компактного автомобіля ЗАЗ-1103 Slavuta 2010 року випуску виглядає досить цікаво з точки зору інвестицій. А от купити його для використання кожного дня така покупка дещо сумнівна.

Автомобіль має дуже невеликий пробіг — лише 33 тисячі кілометрів, що є досить рідкісним показником для моделі такого віку.

Основні характеристики автомобіля:

модель — ЗАЗ 1103 Slavuta

рік випуску — 2010

пробіг — 33 тис. км

двигун — бензиновий, об’єм 1,3 л

коробка передач — механічна

привід — передній

тип кузова — седан

колір — синій

стан — технічно справний, на ходу

розмитнення — автомобіль розмитнений

Стан кузова та лакофарбового покриття

За словами продавця, автомобіль зберігся у дуже доброму стані. Кузов без корозії, здуттів фарби чи інших дефектів. Лакофарбове покриття практично як нове, без помітних слідів експлуатації. Водночас зазначається, що один елемент кузова мав підфарбування.

Технічний стан

Двигун працює справно і не має зауважень. Підвіска також у хорошому стані, автомобіль рухається плавно. Уся електрика функціонує без проблем. Автомобіль зберігався в сухому гаражі, що позитивно вплинуло на його загальний стан.

Стан салону

Салон автомобіля добре збережений. Усередині не курили, оббивка сидінь та інші елементи інтер’єру залишилися у майже ідеальному стані.

Документи

Продавець зазначає, що з документами все в порядку, тому автомобіль готовий до простої процедури продажу та переоформлення.