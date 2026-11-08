Сколько стоят 100 километров на популярных автомобилях и как это посчитать

Такие результаты получил Институт исследований авторынка, сравнив затраты наиболее распространенных в Украине моделей. Для тех, кто хочет подставить реальный расход собственного автомобиля, Институт также создал калькулятор стоимости 100 км, где можно изменять цену горючего, расход, пробег и сравнивать бензин, дизель, LPG и электроэнергию.

100 км уже легко могут стоить 600-800 гривен.

Привычная характеристика "тратит семь литров на сотню" сегодня говорит водителю гораздо меньше, чем несколько лет назад. Когда бензин А-95 стоит более 90 грн за литр, а дизель превысил 100 грн, гораздо полезнее сразу переводить расход в гривне.

Для расчетов использовали средние цены по состоянию на 29 октября 2026 года: бензин А-95 – 90,73 грн за литр, дизельное топливо – 104,48 грн, LPG – 57,29 грн.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Поэтому даже разница в литр на 100 км теперь означает около сотни гривен на каждой сотне километров.

Auto24 недавно считал стоимость 100 км на бензине, дизеле, газе и электричестве. Тогда стало хорошо видно, сколь быстро рост цен на АЗС изменил привычную экономику автомобилей.

Renault Megane 1.5 dCi – около 428 грн на 100 км

Самым экономичным среди автомобилей, отобранных для сравнения, оказался Renault Megane III Sportour 2012 с дизельным двигателем 1.5 dCi мощностью 110 л.с.

Его паспортный комбинированный расход составляет 4,1 л на 100 км. При нынешней цене дизеля это примерно 428 грн. Соответственно, за 1000 грн такой Megane теоретически может преодолеть около 233 км.

Разумеется, реальный расход автомобиля, которому уже более десяти лет, может быть иным. На нее влияют состояние двигателя, форсунок и турбины, температура, шины, пробки и стиль вождения. Но для сравнения с другими моделями паспортные цифры дают ясный ориентир.

Skoda Octavia и Ford Focus тоже остаются экономными

Весьма хороший результат показывают дизельные Skoda Octavia II Combi 1.6 TDI и Ford Focus II 1.6 TDCi.

Для обеих в выбранных версиях использован паспортный расход 4,5 л на 100 км. При цене дизеля 104,48 грн это примерно 470 грн на сотню. Тысячи гривен соответственно хватит примерно на 213 км.

Opel Astra J Sports Tourer с дизелем 1.7 CDTi немного дороже: при расходе 4,6 л выходит около 481 грн на 100 км, или примерно 208 км за 1000 грн.

BMW 520d может быть дешевле в поездке за старый Golf

Интересно, что большой BMW 520d поколения F10 в паспортном цикле смотрится достаточно экономно.

Версия 2012 года с двухлитровым дизелем и автоматической коробкой имеет заявленный расход 4,9 л на 100 км. При нынешней цене горючего это примерно 512 грн. Тысячи гривен достаточно ориентировочно на 195 км.

Для сравнения, более компактный бензиновый Volkswagen Golf IV 1.4 с паспортным расходом 6,8 л обходится примерно в 617 грн на 100 км. На 1000 грн. он проедет около 162 км.

Это хороший пример того, почему сам размер двигателя или класс автомобиля еще не дают полного ответа на расходы.

Passat 2.0 TDI – примерно 627 грн на сотню

Volkswagen Passat B6 остается одним из самых массовых автомобилей на украинской вторичке, поэтому его расходы особенно показательны.

Для универсала 2007 года с двигателем 2.0 TDI мощностью 140 л. и механической коробкой взяли паспортные 6 л на 100 км.

При нынешней цене дизельного горючего это примерно 627 грн на сотню. То есть за 1000 грн такой Passat теоретически преодолеет около 160 км.

Еще весной тезис об экономном дизеле звучал гораздо убедительнее. Но при нынешней разнице между бензином и дизтопливом нужно считать конкретный расход, а не просто смотреть на тип двигателя.

Дизель теперь должен быть действительно экономным

По использованным ценам дизель стоит 104,48 грн за литр, тогда как А-95 – 90,73 грн. Следовательно, дизельное топливо примерно на 15% дороже.

Это означает, что дизельный автомобиль должен тратить примерно на 13% меньше топлива, чем бензиновый, чтобы сравниться с ним по стоимости 100 км.

К примеру, если бензиновая машина потребляет 7 л на 100 км, дизельная должна укладываться примерно в 6,1 л.

Именно поэтому Auto24 раньше сравнивал разные типы силовых установок в гривнах, а не только в литрах. С нынешними ценами на топливо такой способ сравнения стал еще более актуальным.

Toyota Camry 2.5 – более 750 грн на 100 км

Toyota Camry хорошо показывает, сколь дорогой может стать обычная бензиновая поездка. Для версии с атмосферным двигателем 2,5 и автоматической коробкой взяли паспортные 8,3 л на 100 км.

При цене А-95 в 90,73 грн это примерно 753 грн на каждые 100 км. Тысячи гривен хватает всего примерно на 133 км.

Если проезжать 1500 км в месяц, то только бензин по такому паспортному сценарию будет стоить более 11 тысяч грн. А это без учета технического обслуживания, страховки, шин и других расходов.

Старый Audi A6 – антирекорд этого сравнения

Самым дорогим по издержкам среди выбранных автомобилей стал Audi A6 C5 Avant 2002 года с двигателем 2.5 TDI, автоматом и передним приводом.

Паспортный комбинированный расход такой версии составляет 8,1л дизеля на 100 км. При нынешней цене горючего это около 846 грн.

Следовательно, 1000 грн хватит примерно на 118 км. Для сравнения, дизельный Renault Megane за те же деньги может проехать почти вдвое больше.

Поэтому фраза "у меня дизель" сама по себе уже совершенно ничего не говорит о реальных затратах.

А что с Lanos на газе

Lanos остается одним из самых массовых автомобилей Украины, причем огромное количество таких машин оборудовано ГБО.

Здесь сравнить затраты сложнее, поскольку регистрационные данные не показывают фактический расход LPG, а он ощутимо зависит от настройки оборудования и условий эксплуатации.

В одном из лабораторных экспериментов Lanos 1.5 по ГБО в городском цикле тратил 11,61 л LPG на 100 км.

При цене газа 57,29 грн это около 665 грн на 100 км только на LPG. К этому может прибавляться небольшое количество бензина для запуска и прогрева двигателя.

То есть даже газовый Lanos по нынешним ценам совсем не обязательно будет стоить в эксплуатации копейки.

Auto24 отдельно сравнивал автомобиль с ГБО и электромобиль, и результат сильно зависел от того, где именно владелец заряжает электрокар.

Разница в один литр – это уже более тысячи гривен в месяц

На бумаге разница между расходом 7 и 8 л на 100 км кажется небольшой. Но при цене А-95 в 90,73 грн. каждый дополнительный литр означает почти 91 грн. на каждой сотне километров.

Если водитель проезжает 1500 км в месяц, разница всего в один литр составит около 1360 грн ежемесячно. В год это уже более 16 тысяч грн.

А если сравнивать два автомобиля с разницей в 2-3 л на сотню, эксплуатационная разница легко превращается в десятки тысяч гривен в год.

Электромобиль нужно считать дважды

Для электромобиля принцип тот же, но вместо литров нужно подставлять киловатт-час.

При этом результат кардинально зависит от места подзарядки. Домашний тариф и коммерческая скорая DC-станция дают совершенно разную стоимость одного километра.

В свежем сравнении Auto24 электромобиль с расходом 18 кВтч на 100 км потребовал около 396 грн на быстрой DC-станции и только около 78 грн при домашней зарядке.

То есть фраза "электромобиль дешевый в езде" тоже нуждается в уточнении: дешевый где именно?

Самое полезное считать свой автомобиль

Все приведенные выше цифры нужны, прежде всего, для сравнения, поскольку они базируются на паспортном комбинированном расходе конкретных модификаций.

Реальный автомобиль может потреблять больше или меньше в зависимости от маршрута, скорости, пробок, температуры, состояния двигателя и стиля вождения.

Поэтому самый точный расчет для владельца производится очень просто: нужно взять фактический средний расход со своего автомобиля и умножить его на актуальную цену горючего.

К примеру, если бортовой компьютер показывает 8,4 л, нет особого смысла считать будущие расходы по паспортным 6,8 л.

Сравнивать машины тоже лучше в гривнах

Такой расчет особенно полезен перед покупкой другого автомобиля.

Предположим, нынешняя машина тратит 9 л бензина, а потенциальная замена – 5 л дизеля. Вместо абстрактной фразы "новая машина экономнее" можно сразу посчитать разницу на собственных 1000 или 2000 км ежемесячного пробега.

Так же можно сравнить бензиновую машину с автомобилем на LPG или электромобилем.

Auto24 уже делал такое сравнение на примере разных версий Volkswagen Golf. Оно хорошо показывает, что изменение цен на горючее способно всего за несколько месяцев существенно изменить расклад сил.

Расход в литрах уже не главная цифра

Для технических характеристик автомобиля литры на 100 км остаются удобным показателем. Но для собственного бюджета гораздо важнее другая цифра – гривны на 100 км.

Renault Megane 1.5 dCi в этом сравнении требует примерно 428 грн, Skoda Octavia 1.6 TDI – 470 грн, BMW 520d – 512 грн, Volkswagen Golf 1.4 – 617 грн, Passat 2.0 TDI – 627 грн, Audi А6 2.5 – 846 грн.

Именно поэтому при последующей покупке автомобиля имеет смысл смотреть не только на цену самой машины. Разница в расходе горючего, которая кажется небольшой во время тест-драйва, за несколько лет эксплуатации может превратиться в очень ощутимую сумму.

И если хочется получить ответ именно для своей машины, проще всего подставить ее реальный расход, пробег и актуальную цену горючего на калькуляторе стоимости 100 км.