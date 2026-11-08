Скільки коштують 100 кілометрів на популярних авто та як це порахувати

Такі результати отримав Інститут досліджень авторинку, порівнявши витрати найпоширеніших в Україні моделей. Для тих, хто хоче підставити реальну витрату власного автомобіля, Інститут також створив калькулятор вартості 100 км, де можна змінювати ціну пального, витрату, пробіг та порівнювати бензин, дизель, LPG і електроенергію.

100 км вже легко можуть коштувати 600-800 гривень

Звична характеристика "витрачає сім літрів на сотню" сьогодні говорить водієві значно менше, ніж кілька років тому. Коли бензин А-95 коштує понад 90 грн за літр, а дизель перевищив 100 грн, набагато корисніше одразу переводити витрату у гривні.

Для розрахунків використали середні ціни станом на 29 жовтня 2026 року: бензин А-95 - 90,73 грн за літр, дизельне пальне - 104,48 грн, LPG - 57,29 грн.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тому навіть різниця в один літр на 100 км тепер означає близько сотні гривень на кожній сотні кілометрів.

Auto24 нещодавно рахував вартість 100 км на бензині, дизелі, газі та електриці. Тоді стало добре видно, наскільки швидко зростання цін на АЗС змінило звичну економіку автомобілів.

Renault Megane 1.5 dCi - близько 428 грн на 100 км

Найекономнішим серед автомобілів, відібраних для порівняння, виявився Renault Megane III Sportour 2012 року з дизельним двигуном 1.5 dCi потужністю 110 к.с.

Його паспортна комбінована витрата становить 4,1 л на 100 км. За нинішньої ціни дизеля це приблизно 428 грн. Відповідно, за 1000 грн такий Megane теоретично може подолати близько 233 км.

Зрозуміло, реальна витрата автомобіля, якому вже понад десять років, може бути іншою. На неї впливають стан двигуна, форсунок і турбіни, температура, шини, затори та стиль водіння. Але для порівняння з іншими моделями паспортні цифри дають зрозумілий орієнтир.

Skoda Octavia та Ford Focus теж залишаються економними

Досить хороший результат показують дизельні Skoda Octavia II Combi 1.6 TDI та Ford Focus II 1.6 TDCi.

Для обох у вибраних версіях використано паспортну витрату 4,5 л на 100 км. За ціни дизеля 104,48 грн це приблизно 470 грн на сотню. Тисячі гривень відповідно вистачить приблизно на 213 км.

Opel Astra J Sports Tourer із дизелем 1.7 CDTi трохи дорожчий у русі: при витраті 4,6 л виходить близько 481 грн на 100 км, або приблизно 208 км за 1000 грн.

BMW 520d може бути дешевшим у поїздці за старий Golf

Цікаво, що великий BMW 520d покоління F10 у паспортному циклі виглядає досить економно.

Версія 2012 року з дволітровим дизелем та автоматичною коробкою має заявлену витрату 4,9 л на 100 км. За нинішньої ціни пального це приблизно 512 грн. Тисячі гривень вистачає орієнтовно на 195 км.

Для порівняння, значно компактніший бензиновий Volkswagen Golf IV 1.4 із паспортною витратою 6,8 л обходиться приблизно у 617 грн на 100 км. На 1000 грн він проїде близько 162 км.

Це хороший приклад того, чому сам розмір двигуна або клас автомобіля ще не дають повної відповіді щодо витрат.

Passat 2.0 TDI - приблизно 627 грн на сотню

Volkswagen Passat B6 залишається одним із наймасовіших автомобілів на українській вторинці, тому його витрати особливо показові.

Для універсала 2007 року з двигуном 2.0 TDI потужністю 140 к.с. та механічною коробкою взяли паспортні 6 л на 100 км.

За нинішньої ціни дизельного пального це приблизно 627 грн на сотню. Тобто за 1000 грн такий Passat теоретично подолає близько 160 км.

Ще навесні теза про економний дизель звучала значно переконливіше. Але за нинішньої різниці між бензином і дизпаливом потрібно рахувати конкретну витрату, а не просто дивитися на тип двигуна.

Дизель тепер повинен бути справді економним

За використаними цінами дизель коштує 104,48 грн за літр, тоді як А-95 - 90,73 грн. Отже, дизельне пальне приблизно на 15% дорожче.

Це означає, що дизельний автомобіль повинен витрачати приблизно на 13% менше пального, ніж бензиновий, лише щоб зрівнятися з ним за вартістю 100 км.

Наприклад, якщо бензинова машина споживає 7 л на 100 км, дизельна повинна вкладатися приблизно у 6,1 л.

Саме тому Auto24 раніше порівнював різні типи силових установок у гривнях, а не лише в літрах. З нинішніми цінами на пальне такий спосіб порівняння став ще актуальнішим.

Toyota Camry 2.5 - понад 750 грн на 100 км

Toyota Camry добре показує, наскільки дорогою може стати звичайна бензинова поїздка. Для версії з атмосферним двигуном 2.5 та автоматичною коробкою взяли паспортні 8,3 л на 100 км.

За ціни А-95 у 90,73 грн це приблизно 753 грн на кожні 100 км. Тисячі гривень вистачає лише приблизно на 133 км.

Якщо проїжджати 1500 км на місяць, лише бензин за таким паспортним сценарієм коштуватиме понад 11 тисяч грн. І це без урахування технічного обслуговування, страховки, шин та інших витрат.

Старий Audi A6 - антирекорд цього порівняння

Найдорожчим за витратами серед вибраних автомобілів став Audi A6 C5 Avant 2002 року з двигуном 2.5 TDI, автоматом і переднім приводом.

Паспортна комбінована витрата такої версії становить 8,1 л дизеля на 100 км. За нинішньої ціни пального це близько 846 грн.

Отже, 1000 грн вистачить приблизно на 118 км. Для порівняння, дизельний Renault Megane за ті самі гроші може проїхати майже удвічі більше.

Тому фраза "у мене дизель" сама по собі вже абсолютно нічого не говорить про реальні витрати.

А що з Lanos на газу

Lanos залишається одним із наймасовіших автомобілів України, причому величезна кількість таких машин обладнана ГБО.

Тут порівняти витрати складніше, оскільки реєстраційні дані не показують фактичну витрату LPG, а вона відчутно залежить від налаштування обладнання та умов експлуатації.

В одному з лабораторних експериментів Lanos 1.5 із ГБО в міському циклі витрачав 11,61 л LPG на 100 км.

За ціни газу 57,29 грн це близько 665 грн на 100 км тільки на LPG. До цього може додаватися невелика кількість бензину для запуску та прогрівання двигуна.

Тобто навіть газовий Lanos за нинішніх цін зовсім не обов'язково буде коштувати в експлуатації копійки.

Auto24 окремо порівнював автомобіль із ГБО та електромобіль, і результат сильно залежав від того, де саме власник заряджає електрокар.

Різниця в один літр - це вже понад тисяча гривень на місяць

На папері різниця між витратою 7 і 8 л на 100 км здається невеликою. Але при ціні А-95 у 90,73 грн кожен додатковий літр означає майже 91 грн на кожній сотні кілометрів.

Якщо водій проїжджає 1500 км на місяць, різниця лише в один літр становитиме приблизно 1360 грн щомісяця. За рік це вже понад 16 тисяч грн.

А якщо порівнювати два автомобілі з різницею у 2-3 л на сотню, експлуатаційна різниця легко перетворюється на десятки тисяч гривень щороку.

Електромобіль треба рахувати двічі

Для електромобіля принцип той самий, але замість літрів потрібно підставляти кіловат-години.

При цьому результат кардинально залежить від місця заряджання. Домашній тариф і комерційна швидка DC-станція дають зовсім різну вартість одного кілометра.

У свіжому порівнянні Auto24 електромобіль із витратою 18 кВт·год на 100 км потребував близько 396 грн на швидкій DC-станції та лише близько 78 грн при домашній зарядці.

Тобто фраза "електромобіль дешевий у їзді" теж потребує уточнення: дешевий де саме?

Найкорисніше рахувати власний автомобіль

Усі наведені вище цифри потрібні насамперед для порівняння, оскільки вони базуються на паспортній комбінованій витраті конкретних модифікацій.

Реальний автомобіль може споживати більше або менше залежно від маршруту, швидкості, заторів, температури, стану двигуна та стилю водіння.

Тому найточніший розрахунок для власника робиться дуже просто: потрібно взяти фактичну середню витрату зі свого автомобіля та помножити її на актуальну ціну пального.

Наприклад, якщо бортовий комп'ютер показує 8,4 л, немає особливого сенсу рахувати майбутні витрати за паспортними 6,8 л.

Порівнювати машини теж краще у гривнях

Такий розрахунок особливо корисний перед купівлею іншого автомобіля.

Припустимо, нинішня машина витрачає 9 л бензину, а потенційна заміна - 5 л дизеля. Замість абстрактної фрази "нова машина економніша" можна одразу порахувати різницю на власних 1000 або 2000 км щомісячного пробігу.

Так само можна порівняти бензинову машину з авто на LPG або електромобілем.

Auto24 вже робив таке порівняння на прикладі різних версій Volkswagen Golf. Воно добре показує, що зміна цін на пальне здатна всього за кілька місяців суттєво змінити розклад сил.

Витрата в літрах уже не головна цифра

Для технічних характеристик автомобіля літри на 100 км залишаються зручним показником. Але для власного бюджету набагато важливіша інша цифра - гривні на 100 км.

Renault Megane 1.5 dCi у цьому порівнянні потребує приблизно 428 грн, Skoda Octavia 1.6 TDI - 470 грн, BMW 520d - 512 грн, Volkswagen Golf 1.4 - 617 грн, Passat 2.0 TDI - 627 грн, Toyota Camry 2.5 - 753 грн, а Audi A6 2.5 TDI - близько 846 грн.

Саме тому при наступній купівлі автомобіля є сенс дивитися не лише на ціну самої машини. Різниця у витраті пального, яка здається невеликою під час тест-драйву, за кілька років експлуатації може перетворитися на дуже відчутну суму.

І якщо хочеться отримати відповідь саме для своєї машини, найпростіше підставити її реальну витрату, пробіг і актуальну ціну пального в калькулятор вартості 100 км.