Сколько потратили украинцы на покупку импортных авто: шокирующие цифры

В первом полугодии 2026 года в Украину импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей таможенной стоимостью в $2,15 млрд (96,6 млрд грн). Такие данные обнародовал Укравтопром со ссылкой на государственную таможенную службу.
Наибольшую долю импорта традиционно составили автомобили с пробегом – более 70% от общего количества ввозимых машин. В то же время именно они обеспечили больше налогов в виде таможенных платежей – 17,7 млрд грн. От импорта новых автомобилей с украинцев взыскали еще 14,4 млрд грн.
Бензиновые авто остаются самыми популярными
Чаще украинцы импортировали автомобили с бензиновыми двигателями. Их доля составила 54,5% общего объема ввоза.
Дальше по популярности расположились:
- дизельные автомобили - 20,3%;
- электромобили - 13%;
- гибриды – 12,1%.
Гибриды стали самыми дорогими
Высокую среднюю стоимость среди импортированных автомобилей имели гибридные модели – около 27 тыс. долларов.
Средняя таможенная стоимость других автомобилей выглядела так:
- дизельные - 16 тыс. долларов;
- электромобили - более 10 тыс. долларов;
- бензиновые – около 9 тыс. долларов.
США остаются главным поставщиком
Автомобили в Украину завозили из более чем 50 стран, однако крупнейшим поставщиком остаются Соединенные Штаты.
По итогам первого полугодия из США было импортировано 73,2 тыс. автомобилей, что составляет 43% общего объема ввоза.
В тройку крупнейших поставщиков вошли:
- США - 73,2 тыс. авто (43%);
- Германия - 17,3 тыс. авто (10%);
- Польша – 14,6 тыс. авто (9%).
Опубликованная статистика свидетельствует, что спрос на импортные автомобили в Украине остается высоким, а основную часть рынка по-прежнему формируют подержанные автомобили из США и европейских стран.