Сколько потратили украинцы на покупку импортных авто: шокирующие цифры

В первом полугодии 2026 года в Украину импортировали более 169 тысяч легковых автомобилей общей таможенной стоимостью в $2,15 млрд (96,6 млрд грн). Такие данные обнародовал Укравтопром со ссылкой на государственную таможенную службу.

Наибольшую долю импорта традиционно составили автомобили с пробегом – более 70% от общего количества ввозимых машин. В то же время именно они обеспечили больше налогов в виде таможенных платежей – 17,7 млрд грн. От импорта новых автомобилей с украинцев взыскали еще 14,4 млрд грн.

Бензиновые авто остаются самыми популярными

Чаще украинцы импортировали автомобили с бензиновыми двигателями. Их доля составила 54,5% общего объема ввоза.

Дальше по популярности расположились:

дизельные автомобили - 20,3%;

электромобили - 13%;

гибриды – 12,1%.

Гибриды стали самыми дорогими

Высокую среднюю стоимость среди импортированных автомобилей имели гибридные модели – около 27 тыс. долларов.

Средняя таможенная стоимость других автомобилей выглядела так:

дизельные - 16 тыс. долларов;

электромобили - более 10 тыс. долларов;

бензиновые – около 9 тыс. долларов.

США остаются главным поставщиком

Автомобили в Украину завозили из более чем 50 стран, однако крупнейшим поставщиком остаются Соединенные Штаты.

По итогам первого полугодия из США было импортировано 73,2 тыс. автомобилей, что составляет 43% общего объема ввоза.

В тройку крупнейших поставщиков вошли:

США - 73,2 тыс. авто (43%);

Германия - 17,3 тыс. авто (10%);

Польша – 14,6 тыс. авто (9%).

Опубликованная статистика свидетельствует, что спрос на импортные автомобили в Украине остается высоким, а основную часть рынка по-прежнему формируют подержанные автомобили из США и европейских стран.